З'ясувалося, скільки заплатять Джамалі за виступ на Кримській платформі

Скільки заплатять Джамалі за виступ на Кримській платформі / Instagram

Державне підприємство "Державна театрально-видовищна агенція" 16 серпня повідомило про намір укласти угоду з фізичною особою-підприємцем Сусаною Алімівною Джамаладіновою.

Контракт був укладений на виступ співачки Джамали під час проведення установчого саміту Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня в Київському концертно-виставковому центрі Парковий. Вартість контракту становить 337,4 тис. грн, повідомляє Главком з посиланням на ProZorro.

Джамала є українською співачкою кримськотатарського походження. У 2016 році вона виграла конкурс Євробачення, який проходив у Стокгольмі. Її пісня "1944" присвячена сталінській депортації кримських татар. На написання цієї пісні співачку надихнула розповідь її бабусі.

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Батьки Джамали досі живуть на анексованому Росією півострові Крим.

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Кримська платформа-про що раніше повідомляв Главред:

Президент України Володимир Зеленський 20 травня оголосив про те, що саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня. Учасники заходу обговорять питання деокупації Криму.

Представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявляв, що за підсумками Кримської платформи делегати підпишуть декларацію, в якій будуть зафіксовані подальші дії, спрямовані на повернення Криму до складу України.

Глава МЗС Дмитро Кулеба 28 липня сказав, що документ, який повинні підписати учасники саміту по Криму, вже майже погодили.

Так званий "віце-прем'єр кримського уряду", "постійний представник Криму при Президентові РФ" Георгій Мурадов заявив, що Росія повинна притягнути до відповідальності учасників Кримської платформи за нібито "посягання" на територіальну цілісність РФ.