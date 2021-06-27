З'ясувалося, чому "короля поп музики" Кіркорова виключили із "чорного списку"

Кіркорова прибрали з чорного списку / Instagram

Служба безпеки України просила виключити російського співака Філіпа Кіркорова зі списку людей, які загрожують національній безпеці України, у зв'язку з судовими прецедентами. Спецслужба потребує додаткової обробки його питання, повідомили в пресслужбі відомства 27 червня.

"У зв'язку з роз'ясненням Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) від 24 червня 2021 року, в якому зазначається наявність судових прецедентів із зазначених питань, Служба безпеки України потребує додаткової обробки даного питання", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, 22 червня Мінкульт на прохання СБУ вніс Філіпа Кіркорова до "чорного списку". Люди, які перебувають у ньому, не мають права перетинати кордон України.

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Пізніше в спецслужбі пояснили, що Кіркорова вирішили внести до "чорного списку", оскільки він незаконно в'їжджав до захопленого Росією Криму (використовував російські пункти пропуску) і давав пропагандистські концерти, під час яких висловлювався на підтримку незаконної анексії півострову. В СБУ додали, що співак називав Крим частиною РФ.

Кіркоров відреагував на те, що його внесло до "чорного списку" українське Міністерство. Артист назвав таке рішення дурістю.