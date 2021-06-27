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З'ясувалося, чому "короля поп музики" Кіркорова виключили із "чорного списку"

27 червня 2021, 18:35

У Службі безпеки назвали головну причину, через яку рекомендували Мінкульту виключити артиста з чорного списку.

Філіп Кіркоров
Кіркорова прибрали з чорного списку / Instagram

Служба безпеки України просила виключити російського співака Філіпа Кіркорова зі списку людей, які загрожують національній безпеці України, у зв'язку з судовими прецедентами. Спецслужба потребує додаткової обробки його питання, повідомили в пресслужбі відомства 27 червня.

"У зв'язку з роз'ясненням Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) від 24 червня 2021 року, в якому зазначається наявність судових прецедентів із зазначених питань, Служба безпеки України потребує додаткової обробки даного питання", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, 22 червня Мінкульт на прохання СБУ вніс Філіпа Кіркорова до "чорного списку". Люди, які перебувають у ньому, не мають права перетинати кордон України.

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Пізніше в спецслужбі пояснили, що Кіркорова вирішили внести до "чорного списку", оскільки він незаконно в'їжджав до захопленого Росією Криму (використовував російські пункти пропуску) і давав пропагандистські концерти, під час яких висловлювався на підтримку незаконної анексії півострову. В СБУ додали, що співак називав Крим частиною РФ.

Кіркоров відреагував на те, що його внесло до "чорного списку" українське Міністерство. Артист назвав таке рішення дурістю.

СБУ Філіп Киркоров новини України новини шоу бізнесу
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