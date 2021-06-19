Витравлювати доведеться довго: продюсер розповів, чому український шоу-біз програє російському

Ті, хто озираються на Росію у творчості, точно програють, вважає Денис Путінцев / УНІАН

Український шоу-бізнес не повинен ставити перед собою завдання перемогти російський. Наші музиканти повинні думати про світовий музичний ринок. При цьому український шоу-біз дуже довго перебував під впливом Росії, і витравлювати наслідки її впливу доведеться довго. Таку думку озвучив продюсер, медіамен, творець промо-компанії STARBOM.COMpany Денис Путінцев під час чату на Главреді.

За його словами, неможливо за кілька місяців або навіть рік потрапити в глобальну історію світового рівня, і причин цьому безліч - економічні, соціальні, культурологічні.

"Український шоу-бізнес продовжує програвати російському багато в чому: у фінансах, в розмірі аудиторії (наша країна просто менша за РФ), у нас не налагоджено механізми роботи з артистами і правова сфера, у нас набагато менше залів, де можна якісно виступати артистам, які працюють наживо. У нас замало насправді платоспроможного народу, готового платити за розваги – наш народ, передуім, платитиме за хліб, а вже потім за видовища", - пояснив Путінцев.

Однак, попри це в Україні є величезний пласт різнопланової музики, починаючи з класичної та фольклорної, закінчуючи – ультрасучасною андеграундною.

"Розвиток і внутрішня конкурентна боротьба не припиняється, навіть у період коронакризи. Навіть ті, хто чисто з комерційних причин пишуть для російських артистів, розвивають українську музику: як Робін Гуд, який забирає гроші у багатих і віддає їх бідним, хлопчик-звукорежисер, який зробив талановите аранжування, наприклад, Кіркорову, завтра напише класний трек з Alyona Alyona або проектом Kalush", - вважає продюсер.

читайте такожВідомий продюсер пояснив, чому в Україні не прижилися патріотичні пісні"Однак я б не ставив перед нашим шоу-бізом завдання перемогти – я б ставив завдання стати самодостатньою одиницею на світовому рівні і перестати змагатися з Росією, почавши думати про світовий музичний ринок. У нас вже зараз для цього є все. А Росія нехай собі вариться у власному соку з "басковими" і "кіркоровими", які вже ледве пересуваються, але все ще намагаються грати роль поп-кумирів і поп-королів. Українські артисти повинні жити світовими трендами. Ті, хто озираються на Росію у творчості, точно програють", - резюмував продюсер.

Як повідомляв Главред, продюсер, медіамен, творець промо-компанії STARBOM.Денис Путінцев розповів, що після запровадження мовних квот української музики на радіо та телебаченні стало більше. Крім того, поступово вона стала підніматися на вищий рівень. Тому, на його думку, дане рішення було правильним кроком.