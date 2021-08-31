Вийшов трейлер фільму Де гроші з Дзідзьо і Юрієм Горбуновим

Де гроші-трейлер / прес-служба

Український музикант і співак Михайло Хома готує до виходу свій новий гостросюжетний комедійний фільм Де гроші, для зйомок якого отримав підтримку Держкіно і Міністерства культцри.

За сюжетом піаніст-авантюрист Міша, щоб знайти гроші на звільнення друга з-під арешту, влаштовується працювати у старої господині таємничого будинку-квесту. Але він не знає, що питання "Де гроші?" цікавить не тільки його. Всі в цьому будинку шукають гроші.

Головні ролі комедії-квесту виконують Ада Роговцева, Михайло Хома, Сергій Ліба і Анна Буткевич.читайте такожСтала відома дата виходу фільму " Де гроші" в Україні

Історію відзняли за 23 дні в Києві та у Львові. Екстер'єром обрали один з найкрасивіших маєтків у Лісниках, оригінальний бутік українського дизайнера Юлії Магдич, заміський ресторан "Equides club", а також одна зі сцен знімалася на легендарному Личаківському цвинтарі у Львові.

Де гроші-трейлер / прес-служба

Крім того, спеціально для фільму в одному з павільйонів площею 1650 кв.м на кіностудії імені Довженка побудували інтер'єрні декорації імпровізованого будинку на кілька кімнат, в тому числі тут і були знамениті кімнати-квест, де головні герої шукають гроші. Серед декорацій будинку є як колекційні антикварні меблі, так і сучасний реквізит, і зефірки - дивна "фішка" команди художників-постановників.

Продюсери DZIDZIOFILM і дистриб'ютори B & H Film Distribution Company вибрали традиційний для DZIDZIO і команди осінній кінопрокатний сезон і визначили дату прем'єри в кіно - 21 жовтня 2021.