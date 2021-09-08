Вийшов трейлер довгоочікуваного фільму Олега Сенцова "Носоріг"

Носоріг покажуть публіці 10 вересня / Facebook

У Мережі з'явився трейлер довгоочікуваної кінокартини українського режисера Олега Сенцова під назвою "Носоріг". Роботу над цим фільмом він почав ще в 2012 році, проте закінчити не зміг через незаконний арешт.

Відеоролик опублікований на офіційній сторінці фільму в Facebook. В описі до ролика йдеться про те, що за сюжетом це історія про хлопця, який потрапив у кримінальний світ.

"Носоріг розповідає про хлопця, який потрапляє в кримінальний світ. Там він починає свою криваву подорож, яка приведе його зовсім не туди, куди він очікував. Фільм заснований на реальних подіях того часу. Ми показуємо справжні 90-ті, де жорстокість була нормою, але надія не померла", - підписано відео.

Фільм братиме участь у конкурсі"горизонти".

Нагадаємо, раніше у Мережі з'явився трейлер фільму Дзідзьо "Де гроші?". За сюжетом піаніст-авантюрист Міша, щоб знайти гроші на звільнення друга з-під арешту, влаштовується працювати в старій господині таємничого будинку-квесту. Але він не знає, що питання "Де гроші?" цікавить не тільки його. Всі в цьому будинку шукають гроші.