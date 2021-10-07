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Вийшов перший трейлер фільму за книгою легендарного Кузьми Скрябіна

7 жовтня 2021, 20:08

Режисером роуд-муві та комедії стала Ольга Ряшина, а роль легендарного музиканта у фільмі дісталася Івану Бліндару.

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Вийшов трейлер фільму за мотивами книги Скрябіна / скрін

Фільм за мотивами автобіографічної книги Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) "Я," Побєда" і Берлін " має вийти на екрани українських кінотеатрів навесні 2022 року. У четвер, 7 жовтня, вже з'явився перший офіційний тизер-трейлер довгоочікуваної однойменної кінокартини.

Відео опубліковано на YouTube-каналі стрічки Я, "Побєда" і Берлін і ролик стрімко набирає перегляди і позитивні коментарі.

Режисером роуд-муві і комедії стала Ольга Ряшина, а роль легендарного музиканта у фільмі дісталася Івану Бліндару, акторові Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

У своєму творі "Я, "Побєда" і Берлін" Кузьма розповідає історію, як в молодості їздив з друзями за кордон для покупки авто своєї мрії, і з іскрометним гумором описує пригоди.

Ось що йдеться в синопсисі до фільму:

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"Божевільні 90-ті За три дні до концерту музикант-початківець Кузьма відправляється зі своїм другом Бардом до Берліну на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти жовту бестію на шестисотий Мерс. Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям із групи - встигнути на виступ. Вже з перших хвилин подорожі все, звичайно, йде не за планом. Однак точно відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення".

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В цілому Кузьменко за життя встиг видати дві книги, які сам скромно називав "брошурами": це Я, "Побєда" і Берлін та Я, Паштет і армія. А вже після трагічної загибелі лідера "Скрябіна " в ДТП у 2015 році на прилавках книжкових магазинів з'явився його третій твір "Я, Шонік і Шпіцберген" - до нього увійшли раніше неопублікована повість і вірші за десять років.

Нагадаємо, що до цього мама Скрябіна зізналася, що після смерті пісні її сина оцінили в 44 гривні на місяць.

На початку серпня 2021 Ольга Кузьменко розповіла про "рейдерське" захоплення ютуб-каналу Скрябіна, на якому були розміщені його пісні - агентство Moon Records відправила 38 скарг на порушення авторських прав каналом, а вже після 3 подібних скарг Ютуб блокує канали.

Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року в трагічній ДТП.

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Кузьма Андрій Кузьменко книги новини шоу бізнесу
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