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Голлівудський актор побив фотографа на даху готелю Уотергейт

8 жовтня 2021, 14:45

За даними поліції папараці, який знімав Вуді Гаррельсона і його дочку, був п'яним.

Вуді Харрельсон
Вуді Гаррельсон вдарив фотографа / instagram.com/woodyharrelson

Переможець Еммі і триразовий номінант на премію Оскар актор Вуді Харрельсон став учасником вкрай неприємного інциденту за участю його дочки та не дуже тверезого папараці.

По даним Вашингтон Пост у середу ввечері Гаррельсон відпочивав у барі на даху готелю Уотергейт в компанії дочки після зйомок серіалу Сантехніки Білого дому.

Близько одинадцятої години ночі голлівудський актор помітив чоловіка, який фотографував його і дочку.

Харрельсон звернувся до папараці з проханням припинити зйомку і видалити вже готові кадри. Чоловік відмовився, а також вирішив вступити зі знаменитістю в словесну перепалку. Потім і зовсім спробував схопити актора за шию.

У відповідь на таку агресивну поведінку Харрельсон вдарив фотографа. Після чого папараці покинув дах і відправився в свій номер готелю.

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Поліцейські, які прибули на місце події, поки розцінюють вчинок актора як самозахист. За попередніми даними фотограф, чиї дії обурили Вуді Харрельсона, був п'яний.

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Представники голлівудського актора поки не прокоментували те, що трапилося. Розслідування триває.

Раніше неприємний інцидент стався з іншим голлівудським актором - Ніколасом Кейджем: його п'яним намагалися виставити з бару, прийнявши за бомжа.

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