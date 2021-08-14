"Все, як ти хотів": Кароль вшанувала пам'ять покійного чоловіка

Кароль важко пережила смерть чоловіка / Соцмережі

Українська співачка Тіна Кароль у суботу, 14 серпня, опублікувала в Instagram фото свого покійного чоловіка Євгена Огіра і додала до нього зворушливий підпис.

У цей день Євгену міг би виповнитися 41 рік. Однак він помер 28 квітня 2013 року від раку шлунка.

У своєму сторіс співачка виклала архівний знімок чоловіка, якому спиралася на плече. Тіна постала з коротким кучерявим волоссям і написала короткий текст:

"Я молодець, я знаю... Все, як ти хотів... З Днем народження, Вічність", - зазначила співачка.

Нагадаємо, Тіна Кароль і Євген Огір одружилися в 2008 році. Через кілька місяців у них з'явився первісток Веніамін. Однак пізніше у Євгена діагностували рак шлунка. 28 квітня 2013 року він помер.

Раніше Тіна опублікувала фото Євгена з крихітним Веніаміном на руках, і підписала фото: "Ти посміхаєшся мені у вічності. Я належу тобі в нескінченності".