Лікарі розкрили стан хворого на коронавірус Михайла Боярського

Михайло Боярський / УНІАН

Діти Михайла Боярського вважають, що після тижня в лікарні у нього більше немає небезпечно для життя через коронавірус, і повернули додому, але самі поки що переїхали на дачу, залишивши актора самого будинку.

Як повідомляє КП, актор провів на лікарняному ліжку тиждень і ще деякий час йому буде потрібно утримуватися від спілкування з рідними і близькими.

"Батько поки що знаходиться в квартирі, а всі інші - мама і онуки - на дачі, - розповів його син Сергій Боярський. - Справа в тому, що лікарня - це ж все одно не найбезпечніше середовище".

Вони вирішили дочекатися, поки у Боярського буде негативний тест на коронавірус, а потім поступово відновлювати з ним контаткт після ізоляції.читайте такожМихайло Боярський терміново госпіталізований з коронавірусом-реакція актора на заяву ЗМІ

Син Боярського, який найближчим часом буде підтримувати з ним спілкування, розповів, що в лікарні його батько був паинькой.

Реклама

Невгамовного російського Д'артаньяна стомлювала ізоляція і самотність. До того ж COVID-19 несподіваним чином вплинув на смакові пристрасті знаменитого актора.

Він додав, що Боярський противник здорового способу життя і фанат фастфуду

"Мама періодично передавала йому через приймальне відділення піцу. Мабуть, через коронавірус батькові захотілося урізноманітнити свій раціон чимось гостреньким", - додав Сергій Боярський.

Медики, за його словами, не виключають, що на досить легкий перебіг хвороби 71-річного актора вплинуло щеплення. До реі, ковід у Боярського виявили випадково - актор скаржився на нездужання, що розвинулося на тлі аномальної спеки.

Раніше лікарі повідомили, що бактеріальна інфекція "з'їдає" легеню Макѕим після перенесеного коронавірусу.