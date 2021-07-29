Лікарі відповіли, чи не стане МакЅим "овочем" після коми і лікування

МакЅим / instagram.com/maksimartist

Нещодавно співачку МакЅим вивели з коми, щоб поспілкуватися і перевірити її стан. Багато почали турбуватися, що коматозний стан зробить з неї "овоч", але лікарі прояснили ситуацію.

Як в коментарі 5-tvрозповів анестезіолог Лев Ніколаєв, введення і виведення МакЅим з коми не зробить з неї "овоча".

"Це тільки корисно. Це зберігає мізки, покращує можливість відновлення легенів. Це анітрохи не небезпечно і не шкідливо. Небезпечно-це те, що у неї є. А все інше-лікарі борються за її життя", — додав медик, підкресливши, що штучна вентиляція легенів і медикаментозна кома допомагають співачці не втрачати сили.

Анастезіолог вважає, що співачка може повністю відновитися. Як приклад він згадав автогонщика Міхаеля Шумахера, який після травми провів у комі більше півроку.

МакЅим все ще перебуває у важкому стані - лікарі періодично виводять її зі штучної коми, а потім занурюють знову.

Реклама

Лікування співачки МакЅим - що відомо

У МакЅим виявили запалення мозку і нирок, після того, як вона перехворіла коронавірусом.

До цього російські ЗМІ повідомили, що у МакЅим відмовляє одне легке - її поки що не знімають з апарату штучної вентиляції, крім того, коронавірус дав "побочки" на інші системи органів.

Раньше помічники МакЅим зізналися, в якому стані насправді співачка.

Незадовго до цього у неї почалося запалення інших органів, і російські ЗМІ почали поширювати чутки про сепсис, які не підтвердилися.

До цього лікарі ввели МакЅим в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Однак через 10 днів лікування стан МакЅим погіршився. Її легені були ураженні на більш ніж 80%.

Максим була госпіталізована в середина червня, коли у неї була температура 40, сильний кашель, слабкість і 40% ураження легенів. Тести на COVID - 19 були негативними.

Незабаром після неї в лікарню з коронавірусом потрапила і її помічниця.