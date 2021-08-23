Волонтер відкрив правду про хворобу і кому співачки МакЅим

Співачка МакЅим з червня перенесла коронавірус, а потім важкі наслідки від нього, і два місяці провела в комі. Пішли чутки, що насправді МакЅим не хворіла.
Співачка МакЅим виписалася з лікарні після виходу з коми, і після нетривалого спілкування з сім'єю, знову лягла на реабілітацію після коронавірусу - в іншу лікарню.
Але у Мережі обговорюють те, що співачка, можливо, не хворіла так серйозно і все це влаштовано заради хайпа.
Як повідомляє телегам-канал Звездач, чутки про брехню з боку МакЅим дійшли до волонтерів, які протягом двох місяців доглядали за співачкою, і один із них висловився про це.
"Марина була вкрай виснажена, слабка. Там, де ставили крапельниці, все було перев'язано, розрізи на тілі, куди вставляли трубки апаратів ШВЛ і ЕКМО, зашиті, а сама шкіра ніби почорніла, в плямах. Вона дуже схудла - і так вона була не повна, а тут ще сили забрала боротьба за життя", - цитує канал волонтера Леоніда, який доглядав за співачкою.
Разом з волонтерами співачка МакЅим заново вчилася сидіти і ходити, дивитися у вікно і радіти звичайним дрібницям.
Хвороба співачки МакЅим - що відомо
- В середині червня 2021 Марина Максимова захворіла на коронавірус, але лікувалася вдома. Потім їй різко стало погано і її госпіталізували.
- Через кілька днів за МакЅим в лікарню з коронавірусом потрапила і її концертний директор.
- Незабаром стало відомо, що МакЅим ввели у штучну кому і перевели на апарат ШВЛ - її стан почав погіршуватися. Пішли чутки про те, що одна легеня МакЅим повністю уражена.
- У липні з'явилася інформація, що ускладнення від коронавірусу вразили інші органи - у МакЅим вражені мозок, нирки і легеня.
- Однак, вже 9 серпня МакЅим вийшла з коми, і з'явилася перша інформація про її стан.
- Після виходу з коми співачка почала сама сідати і самостійно дихати без ШВЛ.
- МакЅим виписалася з лікарні 13 серпня - через два місяці після госпіталізації, і майже весь час вона провела в штучній комі.