Волонтер відкрив правду про хворобу і кому співачки МакЅим

Співачка МакЅим / instagram.com/sokllovamargarita/

Співачка МакЅим виписалася з лікарні після виходу з коми, і після нетривалого спілкування з сім'єю, знову лягла на реабілітацію після коронавірусу - в іншу лікарню.

Але у Мережі обговорюють те, що співачка, можливо, не хворіла так серйозно і все це влаштовано заради хайпа.

Як повідомляє телегам-канал Звездач, чутки про брехню з боку МакЅим дійшли до волонтерів, які протягом двох місяців доглядали за співачкою, і один із них висловився про це.

"Марина була вкрай виснажена, слабка. Там, де ставили крапельниці, все було перев'язано, розрізи на тілі, куди вставляли трубки апаратів ШВЛ і ЕКМО, зашиті, а сама шкіра ніби почорніла, в плямах. Вона дуже схудла - і так вона була не повна, а тут ще сили забрала боротьба за життя", - цитує канал волонтера Леоніда, який доглядав за співачкою.

Разом з волонтерами співачка МакЅим заново вчилася сидіти і ходити, дивитися у вікно і радіти звичайним дрібницям.

Хвороба співачки МакЅим - що відомо