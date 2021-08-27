Володимир Дантес зайняв місце Осадчої в шоу Світське життя

Володимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes/

Катерина Осадча народила третього сина 19 серпня, а вже 20 числа з пологової палати вийшла в ефір 1+1. Однак, за час, поки вона була в лікарні, її замінювали троє ведучих на шоу Світське життя.

Першою була Олександра Зарицька з Казки, друга - Наталія Могилевська. А на святкуванні Дня Незалежності - Володимир Дантес. Співак брав інтерв'ю в українських зірок на концерті 24 серпня.

Фото і ролики з цього були опубліковані світським життям в сторіз, яке вже не доступно.

Катя Осадча 24 серпня вже з'явилася на публіці і оголосила про повернення в шоу, але останній вечір - День незалежності - їй допоміг відпрацювати саме Дантес.

"А потім роль світського репортера приміряв Володимир Дантес, і це було дуже весело", - написали творці шоу.

Нагадаємо, Осадча оголосила, що всі нові випуски шоу Світське життя на 1+1 виходитимуть по неділях о 18-30 починаючи з 5 вересня.

Подивитися всі випуски Світського життя онлайн можна на сайті 1plus1 video.