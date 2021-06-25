Влад Дарвін вперше показав новонародженого сина

Влад Дарвін / Master Management 360

Український співак Влад Дарвін розсекретив народження сина і його ім'я ще три тижні тому, але весь час приховував його від журналістів. Тепер артист разом з дружиною знялися для обкладинки популярного в Україні глянцю і заінтригував тим, що присвятив пісню новонародженій дитині.

Новоспечені батьки Влад Дарвін і Христина Марті зробили сімейну фотосесію для обкладинки нового номера журналу "Отдохни", пише Master Management 360.

"У мене була задумка зробити атмосферні літні знімки в кантрі стилі. Ми з Христиною мріємо на старості років побудувати свою ферму з фруктовими садами. Народження сина дуже змінило нас. Ми стали простішими, уникаємо міського шуму, частіше тягнемося до природи, до тихого заміського життя", - розповів Влад Дарвін.

На знімках Влад позує у вінтажному капелюсі з підігнутими полями. А на Христині плаття василькового кольору.

Влад Дарвін з дружиною / Master Management 360

В інтерв'ю пара розповіла про складнощі, з якими зіткнулася під час партнерських пологів, а також про те, що допомагає їм завжди залишатися в ресурсі. Влад Дарвін поділився, що це ще не всі сюрпризи.

Реклама

Він присвятив пісню синові, і записав на неї кліп, який виходить на всіх платформах 1 липня 2021.

Влад Дарвін показав сина / Master Management 360

"Образ фермера, селянина, нова пісня в мінімалістичному звучанні і кіношний кліп без ретуші - це далеко не всі переосмислення, які мені подарував Рональд. Почуття вдячності всередині мене радіє! Я дуже сподіваюся, що моя нова творчість знайде відгук у серцях слухачів!",- прокоментував співак Влад Дарвін.

Раніше телеведуча Василиса Фролова вперше розповіла, як вона завагітніла.

Повний випуск шоу Світське життя з Владом Дарвіном і його дружиною, де вони розповіли про народження сина, можна подивитися онлайн на сайті 1plus1 video.