Влад Дарвін став батьком та назвав ім'я і стать своєї дитини

Влад Дарвін / instagram.com/darwinvlad

Український співак Влад Дарвін одружений на вірменській джазовій виконавиці Христині Марті. Виявляється, вони протягом 9 місяців успішно приховували вагітність, і нещодавно у пари народився син.

Це їхня перша дитина, і артист з дружиною із задоволенням поділився подробицями такої масштабної справи з Катею Осадчою для шоу Світське життя.

"Вагітну дружину майже ніхто з моїх друзів не бачив. Ми чекали, ми вивчали, як доглядати за дитиною, ми готувалися і для нас кожен день був особливий", — поділився артист, і додав, що вони дуже раді, що не сказали нікому.

Сина зіркове подружжя вирішило назвати Рональдом, дівчина вибирала його з цілих 25-ти варіантів, але жодне не змогла вибрати. У підсумку, остаточне рішення приймав Влад.читайте такожАнатолій Анатоліч розсекретив, якими будуть треті пологи його дружини

Артист пройшов через спільні пологи, як це останнім часом все популярніше і популярніше в усіх країнах світу. Він зізнався, що ім'я підібрав після народження малюка, коли його вперше побачив.

"Я вперше побачив дитину і відразу мені випливла буква "р". Я так відчув. Ніч не спав, шукав всі імена на цю букву І мені здалося, що Рональд — найцікавіше, свіже і сильне енергетичне ім'я. Він зможе приїхати в будь - яку країну світу і його будуть називати Ронні", - вважає молодий батько.

З сином, якому немає ще й місяця, батьки спілкуються трьома мовами: вірменською, українською та англійською, щоб дитина була багатомовною. Але це не межа - на їхню думку володіння п'ятьма мовами буде просто в точку.

Нагадаємо, що Влад і Христина в шлюбі з 2019 року. На відміну від чоловіка, артистка не особливо багато публікує в соцмережах, вважаючи за краще залишати життя особистим.

Повний випуск шоу Світське життя з Владом Дарвіном і його дружиною можна подивитися онлайн на сайті 1plus1 video.