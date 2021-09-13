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Віталій Козловський вперше відверто розповів про свою трагічну втрату

13 вересня 2021, 19:12

Досі невідомо, що стало причиною смерті Віталія Сергійовича. Сам співак також не говорить про це.

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Козловський розповів про смерть батька / фото: instagram.com/vkozlovskiy

Відомий український співак Віталій Козловський зізнався, що недавня смерть Його улюбленого батька змінила ставлення до багатьох речей в цьому світі. Зараз артисту дуже важко говорити про втрату близької людини, йдеться в матеріалі каналу Україна.

"Я досі переживаю це. Тато був для мене дуже близькою людиною. Я щасливий, що він останній рік-півтора свого життя прожив у великому щастя і для себе. Він був у коханні з коханою жінкою. Я змінив ставлення до багатьох речей у житті після смерті тата", - говорить Козловський.

Досі невідомо, що стало причиною смерті Віталія Сергійовича. Сам співак також не говорить про це.

"Я так не хочу про це говорити, подробиці не буду озвучувати. Мені дуже важко про це говорити. Я щасливий, що у мене зараз так багато роботи, Ось Бог щось знає, відчуває що і в який момент тобі потрібно. Я міг деякий час сидіти без роботи, а після того, як тато мене залишив, роботи стало дуже багато, концертів стало багато. І для мене це стало порятунком", - зізнався Віталій.

Нагадаємо, раніше колишня солістка поп-групи НеАнгели Слава Камінська розповіла про те, що помер її батько.

Артистка поділилася архівними фотографіями з батьком, на яких вона ще маленькою сидить на руках у молодого батька, а на іншій – тримає батька за руку.

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Віталій Козловський новини шоу бізнесу
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