Вікторія Бекхем захопила фото своєї 10-річної дочки

Модельєр показала фото своєї дочки

Відома модельєр Вікторія Бекхем показала нове фото 10-річної дочки Харпер Севен. Дівчинка просто підкорила фанатів.

Новий знімок дружина Девіда Бекхема опублікувала у своєму особистому Instagram.

Харпер Севен позує на тлі океану в повний зріст, одягнена в світло-зелені шорти з бахромою і футболку з розмитим принтом. Доповнюють образ юної спадкоємиці ікони стилю Золотий браслет-ланцюжок.

Дівчинка, судячи з усього, вже активно шукає свій стиль, тому що волосся вона пофарбувала, зробивши модні світлі пасма біля обличчя. Зовні Харпер Севен схожа на батька, що неодноразово відзначали користувачі Мережі. Але риси мами в чарівній дівчинці також явно проступають.

Раніше Главред писав про те, що бізнес британського модного дизайнера і подружжя Девіда Бекхема Вікторії Бекхем несе серйозні фінансові втрати, пише The Sun.

Компанія Victoria Beckham Ltd, яка займається fashion-брендом колишньої учасниці групи Spice Girls повідомила про річні втрати в розмірі 16 мільйонів доларів.