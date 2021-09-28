Віктор Павлік заговорив про дебют в "Танцях з зірками" наступного сезону: "Всяке може бути"

Співак Віктор Павлік залишився задоволеним четвертим ефіром шоу / Главред

Український співак Віктор Павлік поки що не бачить себе серед учасників шоу "Танці з зірками" на "1+1", але не виключив, що візьме участь у наступному сезоні проєкту.

Під час інтерв'ю з ведучою бекстейджа артист поділився враженнями від четвертого ефіру шоу, в якому він заспівав під час виступу однієї з пар.

"Це був не просто танець, а спектакль. Шкода тільки, що пісню до двох хвилин скоротили", — зазначив співак.

Також Павлік відповів на запитання ведучої про те, чи візьме він участь у наступному сезоні "Танців з зірками".

читайте також"Я відчував любов": MELOVIN зізнався, що перший секс у нього був минулого року"Подивимося, може різне бути. Просто я не бачу себе на паркеті. Поки що. У дитинстві я танцював гопак, займався танцями та самодіяльністю. Мені тоді 3-4 роки було, пам'ятаю смутно. Так що, всяке може бути", – заявив артист.

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Нагадаємо, що в четвертому ефірі паркет покинули актор і стриптизер Олексій Суровцев і Марія Колосова. Ця пара отримала найменше голосів від телеглядачів.

Раніше ми розповідали, що Олександра Зарицька розповіла, що у неї є пірсинг в інтимному місці. Своїм пікантним секретом солістка групи Kazka поділилася в ефірі шоу "Танці з зірками".

Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками щонеділі о 21:00 на сайті 1plus1video.