Віктор Павлик вчетверте став батьком: перше фото малюка

Катерина Репяхова народила сина / instagram.com/repyahovakate

Катерина Репяхова і Віктор Павлик стали батьками. Молода дружина відомого українського артиста народила сина. Це вже четверта дитина Павлика.

Радісною звісткою новоспечений батько поділився на своїй сторінці в Instagram. Хлопчика, як і планувалося, назвали Михайлом.

"Сьогодні, 15 червня 2021. В 2:40, Михасик Павлик. 53 см, 3400. Слава Господу Богу!"- повідомив молодий тато.

Як відомо, для 26-річної Катерини це перша дитина, у Віктора - два сини і дочка: Павло, який помер у 2020 році, Олександр і Христина.

Віктор Павлик і Катерина Репяхова одружилися 29 травня 2020 року, хоча пропозицію він зробив дівчині ще в 2016 році.