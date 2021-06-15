Віктор Павлік розповів, як пройшли пологи дружини і кого візьмуть хрещеними

Павлик розповів про пологи дружини / соцмережі

Відомий український артист і співак Віктор Павлік сьогодні вночі став батьком в четвертий раз.

Він розповів, що особисто на пологах не був присутнім, але підтримував молоду дружину в коридорі, пише Обозреватель.

В цілому пологи пройшли добре, але тривали більш ніж 5 годин. О 2: 40 ночі з'явився на світ їхній син Михайло. Хлопчик народився вагою 3400 г, 53 см. Зараз дружина Павлика Катерина відновлюється після пологів.

Також артист розповів, що хрещеними малюка стануть найкраща подруга Катерини Репяховой Вікторія Стойка і його близький друг Володимир Цап. Хрестини відбудуться у храмі на честь Собору славних і всехвальних 12-ти апостолів.

Як відомо, для 26-річної Катерини це перша дитина, у Віктора - два сини і дочка: Павло, який помер у 2020 році, Олександр та Христина.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова одружилися 29 травня 2020 року, хоча пропозицію він зробив дівчині ще в 2016 році.