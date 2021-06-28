"Скрізь в Україні можуть звучати мої пісні": Кіркоров радісно оцінив виключення з чорного списку

Філіп Кіркоров / УНІАН

Скандальний російський естрадний співак Філіп Кіркоров відреагував на виключення свого імені зі списку Мінкульту, які загрожують національній безпеці України, в якому перебував три доби. Він спеціально записав відеоролик для фанатів у соцмережі Instagram.

"Вище права може бути лише милість, вище справедливості – прощення, а вище закону може бути тільки любов. Дякую шанувальникам з України за любов. Я захоплююся справжньою народною любов'ю, які чудеса вона творить! Дякую вас.Які чудеса вона творить. Тепер у кожному будинку України можуть по праву звучати мої пісні, по телебаченню можуть транслювати мої шоу. І, звичайно, дуже чекаю живих концертів. Але цей заклик - промінь надії, перша соломинка, що можливі зміни, що нас чують", - заявив він на камеру.

У коментарі до ролика Кіркоров зазначив, що весь переповнений почуттям гордості і радості від того, що йому дозволений тепер в'їзд в Україну.

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Нагадаємо, 22 червня Мінкульт на прохання СБУ вніс Філіпа Кіркорова в "чорний список". Люди, які перебувають у такому переліку, не мають права перетинати кордон України.

Пізніше в спецслужбі пояснили, що Кіркорова вирішили внести в "чорний список", оскільки він незаконно в'їжджав в захоплений Росією Крим (використовував російські пункти пропуску) і давав пропагандистські концерти, під час яких висловлювався на підтримку незаконної анексії півострова. В СБУ додали, що співак називав Крим частиною РФ.

Кіркоров відреагував на те, що його внесло в "чорний список" українське Міністерство. Артист назвав таке рішення дурістю.