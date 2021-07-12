Віра Кекелія показала перші кадри 5 сезону ЖВЛ у зухвалому танці без ліфчика

Віра Кекелія / Instagram

Телеведучі 1+1 Богдан Юсипчук і Віра Кекелія знову стали ведучими проекту ЖВЛ, який розповідає всі інтриги і скандали з життя українських і зарубіжних зірок.

Нещодавно дівчина показала кадри зі зйомок чергового випуску ЖВЛ, а тепер заінтригувала швидким поверненням шоу на екрани.

"Заходимо в новий сезон ЖВЛ. Дуже скоро!", - написала дівчина до кадрів, зазначивши там свого співведучого.

В Instagram сторіз вона опублікувала уривок з Тік-тока, де в яскравій сукні з голою спиною і шикарними розрізами танцює, і разом з Богданом прямує до своїх законних місць на знімальному майданчику студії ЖВЛ.

Богдан Юсипчук постав в чорному костюмі без краватки і з розстебнутим коміром, а Віра Кекелія вразила легким сукнею з купою розрізів, декольте і голою спиною, які ефектно розвивається від будь-якого танцювального руху.

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Нагадаємо, що ведуча 1+1 Віра Кекелія також співає іноді для виступів на шоу Танці з 1+1, і є артисткою Студії Квартал 95, де виступає в жіночому і вечірньому Кварталах.

Кекелія пройшла у фінал 7 сезону Голосу країни, була в команді Сергія Бабкіна, а після закінчення шоу її відносини з Романом Дудою плавно переросли в успішний шлюб.

Точна дата виходу 5 сезону шоу ЖВЛ поки що не розкривається.

Нагадаємо, що всі випуски шоу ЖВЛ з вірою Кекелією і Богданом Юсипчуком можна подивитися онлайн на сайті 1+1 video.