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Віра Брежнєва і Меладзе заспівали про "страждання" та розгулювали Києвом

20 червня 2021, 19:02

Зірка відповіла на питання фолловерів і розсекретила деякі подробиці про свою нову роботу.

Віра Брежнєва
Віра Брежнєва з чоловіком приїхала до Києва / Instagram

Віра Брежнєва днями презентувала нову пісню "Рожевий дим", яка вийшла ліричною і емоційною: про розчарування та крах ілюзій.

Примітно, що сама співачка приїхала до Києва, де й відбувся реліз треку. Вона навіть відвідала ранковий ефір каналу Україна і встигла поговорити не тільки про творчість, але й розкрити секрети харчування.

Артистка прибула до Києва не одна, а з чоловіком Костянтином Меладзе. Вона показала в Instagram рідкісні кадри з чоловіком з авто, як вони їздили київськими вулицями.

До слова, чоловічу партію в новому треку співачки виконав сам Костянтин, тому Віра з чоловіком вирішили відтворити фрагмент композиції, сидячи в авто.

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"Вриваємося у вихідні", - підписала завзяте відео співачка.

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Зірка відповіла на питання фолловерів і розсекретила деякі подробиці про свою нову роботу. Віра зізналася, що зйомки кліпу будуть проходити в Києві днями, режисером відео виступить Алан Бадоєв. Якщо реліз композиції проходив у столиці України, то прем'єра запланована на фестивалі "Жара" в Баку.

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Так, на питання, чи пов'язаний трек з подіями з життя артистки або просто відображає нинішню реальність, вона відреагувала.

"Все разом", - коротко відповіла співачка.

Також фолловери Брежнєвої поцікавилися, чиї страждання "зарифмовані" в пісні "Рожевий дим".

"Зубні", - з гумором відреагувала Віра.

Також Брежнєва уточнила, що під словом "Рожевий дим" слід розуміти ілюзії.

Співачка показала ефектний спільний образ з чоловіком. Пара вибрала total-black-образи. Віра обрала кокетливе плаття з короткою пишною спідницею, рукавами-буфами і вирізами в області талії. Вона доповнила образ зручними і стильними кедами.

Нагадаємо, до цього, в березні нинішнього року, Віра Брежнєва порадувала шанувальників відеокліпом на пісню Ти не один.

Як говорила співачка, він знятий в незвичайному останнім часом для неї стилі-картинка спеціально зроблена схожою на"рожевий світ снів". А сама Віра Брежнєва постала в total white образі, примірявши брючний оверсайз костюм.

Віра Брежнєва Костянтин Меладзе новини шоу бізнесу
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