Відьмак: Кошмар вовка отримав трейлер і дату виходу

Відьмак: Кошмар Вовка / Netflix

Трейлер серіалу Відьмак: Кошмар вовка заінтригував фанатів фентезі. В цьому показали, що історія розповість про життя Вессемира-від переляканого хлопчика до старости відьмаків, яким ми його бачимо в книгах Сапковського.

Правда, трейлер показує історію більш схожу на Castlevania від Netflix, або той же серіал Кров Зевса - і по замальовці і по прийому.

Крім того, кожному Відьмаку призначена його Йенніфер - в трейлері показали, що у Вессеміра були неординарні відносини з чародійкою Тетрою Гілкрест - прям як дві краплі схожою на Йенніфер, крім очей.

Але великий подарунок для фанатів Відьмака - це натяк на те, що в серіалі покажуть ту саму битву, про яку весь час згадується в книгах і іграх, і в якій відьмаки відстояли Каер Морхен від цілої армії, але вціліла після цього лише жменька борців із монстрами.

Над картиною працювали "вбивця" серіалу Відьмак Лорен Хіссріч і сценарист Бо ДеМайо (писав третю серію в першому сезоні і пише епізод для другого). За анімацію відповідає Mir Studio - її авторству належать епізоди мультсеріалів Аватар: Легенда про Корре і Вольтрон: Легендарний захисник.

Серіал Відьмак: Кошмар вовка вийде 23 серпня 2021 на Netflix.