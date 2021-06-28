"Ватник ватника": українські боксери оскандалилися через подарунок Басті

Баста позує в боксерській стійці

Попри гастролі скандального репера Басти в анексованому Криму, українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко зробили виконавцю подарунок, на це звернув увагу активіст Сергій Стерненко у Facebook.

"Малороси-боксери Ломаченко і Усик подарували бейсболку кримнашисту Басті. Максимальні манкурти. Нехай програють кожен бій", - прокоментував Стерненко.

У своєму Інстаграмі Баста виклав фотографію у фірмовій бейсболці і футболці від Ломаченка з написом Lomus. На ній він позує у боксерській стійці.

"Дякую за подгон", - прокоментував Баста, зазначивши в тегах Василя Ломаченка і Аліксандра Усика.

У відповідь Ломаченко написав: "З повагою Василь Михайлович".

Реклама

читайте такожЕксперт пояснив, чи був сенс в "полюванні на Басту" в Києві

У коментарях серед шанувальників Басти знайшлися також і його противники:

"Смерть окупантам", "О, л*х сумний намалювався", "Ватник ватника, як то кажуть. Може, забереш лому з собою на Росію?".

Нагадаємо, раніше ще у вересні 2017 року СБУ повідомила реперу Басті про заборону в'їзду на територію України протягом трьох років.

У вересні 2020 року Басту виключили з "чорного списку", дозволивши приїжджати в Україну.

У Мінкульті пояснили, що вносять артистів до "чорного списку" за поданням СБУ. Однак у разі Басти такого подання вони не отримували.