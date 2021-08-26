Вакарчук вперше став батьком: показали нову дівчину співака

Святослав Вакарчук / facebook.com/okeanelzyofficial

Фронтмен Океану Ельзи Святослав Вакарчук днями став батьком, і хтось із його знайомих "злив" цю новину в Мережу після концерту в Одесі.

Після того, як по світу розійшлися чутки, у Вакарчука підтвердили поповнення в родині, і розкрили ім'я дитини - Святослав назвав його Іваном.

Як повідомляє ТСН, імовірно, матір'ю дитини може бути 39-річна продюсер українського продакшену Radioaktive Film Євгенія Яцута, яка знімає рекламу, в тому числі і для Океану Ельзи.

Журналісти виходять з того, що в травні 2021 року на одному з публічних кінозаходів Євгенія Ящута була помічена вагітною. Крім того, нещодавно вона просила друзів з Фейсбуку допомогти знайти 2 цілодобових нянь. Жінка зацікавила ЗМІ, тому що у неї є дочка Євгенія, а вона просила знайти нянь для двох дітей.читайте такожСвятослав Вакарук і Ляля Фонарьова розлучаються - що відомо про біографію і життя стилістки

Євгенія Яцута / кадр з випуску ТСН

Крім цього, жінка опублікувала спогад з вінком на Івана Купала, загадково підписавши його: "Мій вінок таки доплив до призначення".

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У Вакарчука офіційно відмовилися називати ім'я матері і попросили приватності.

Євгенія Яцуна не відповідає на запити про Коментарі також.

На ТСН стверджують, що Вакарчук і Яцуна разом з 2020 року, і через неї Святослав Вакарчук розлучився з Лялею Фонарьовою, з якою був 20 років, і у якої удочерив її дитину.