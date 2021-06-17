Хоче до України: російський репер Моргенштерн подав до суду позов проти СБУ

Моргенштерн вирішив подати до суду позов проти СБУ / Instagram

Скандальний російський репер Алішер Валєєв, більш відомий як Моргенштерн подав до Окружного адміністративного суду Києва позов проти Служби безпеки України.

Як повідомляється, причиною цього стало внесення його до списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці країни.

Таким чином Моргенштерн, який висловлювався на підтримку глави Кремля Володимира Путіна, намагається домогтися скасування заборони на в'їзд до України.

Репер просить визнати протиправними дії СБУ з підготовки документів для внесення його до зазначеного списку та скасувати наказ Мінкульту про оновлення даного переліку на підставі відповідного звернення спецслужби.

"Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом", - йдеться в повідомленні на сайті ОАСК.

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Як пояснили в СБУ, приводом для внесення Моргенштерна в чорний список стала "пропаганда насильства і наркотиків".

Крім того, в грудні 2019 року він спровокував скандал під час виступу в Одесі, назвавши "показухою" траур за жертвами пожежі в торговельно-економічному коледжі.

Нагадаємо, раніше Моргенштерн в Україні потрапив в топ рейтингів про прослуховування і перегляд кліпів в 2020 році.

Пізніше стало відомо, що реп-виконавець зібрався з концертами влітку 2021 року відразу в три українських міста - Київ, Харків, Запоріжжя.

Тим не менш, пізніше Міністерство культури внесло Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.