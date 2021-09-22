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У США помер актор-зірка серіалу Секс у Великому Місті

22 вересня 2021, 08:29

Уіллі Гарсон, як пишуть західні журналісти, в останні роки страждав від важкої хвороби - від раку підшлункової залози. І помер на 58-му році життя.

Гарсон
Віллі Гарсон / Instagram

У США у віці 57 років помер відомий американський актор Віллі Гарсон. Про це повідомляє портал People.

Є інформація, що Гарсон страждав від раку підшлункової залози. Уіллі знявся в десятках фільмів і серіалів. Найбільш відома його роль в популярному серіалі "Секс у великому місті", де він грав гея Стенфорда Блетча — кращого друга головної героїні Керрі Бредшоу (роль виконала Сари Джесіки Паркер).

До слова, в 2009 році Гарсон він усиновив семирічного хлопчика Нейтана.

"Я так люблю тебе, тато. Спочивай з миром. Я так радий, що ти розділив зі мною всі свої пригоди і зміг досягти настільки багато чого. Я так пишаюся тобою", - написав юнак в Instagram.

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Нагадаємо, раніше на 92 - му році життя помер легендарний канадський актор Крістофер Пламмер. На його рахунку-десятки фільмів, у тому числі трагікомедія "початківці", за роль в якій Пламмер отримав премію Оскар.

До того в Америці помер відомий актор Джордж Сігал. Йому було 87 років. Він багато років знімався в Голлівуді. Він був дворазовим лауреатом премії Золотий глобус, номінантом на Оскар (за роль у драмі "Хто боїться Вірджинії Вулф?") і BAFTA.

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