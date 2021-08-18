У США від урагану постраждало авто відомого продюсера та шоумена

На машину продюсера в США впало дерево / Главред

Український шоумен і продюсер Ігор Кондратюк відпочивав у США в штаті Арізона. Там в результаті стихії стався неприємний випадок - на орендовану ним іномарку впало дерево.

Як розповів український продюсер в Instagram, через ураган на його автомобіль впало дерево. Разом із тим, він порадів, що повністю застрахував транспортний засіб.

"А я ще вчора радів, що поставив машину в тінь", - написав Кондратюк.

Шоумен повідав, що стихія трапилася 17 серпня, коли Кондратюк відпочивав у Темпі в штаті Арізона.

Раніше Главред писав про те, що відомий український продюсер і шоумен Ігор Кондратюк відреагував на заплановані концерти Ані Лорак в Україні, яка вже довгий час живе і активно працює в Росії,

На сторінці в Facebook Кондратюк створив іронічний "плейлист" для виступу виконавиці, яка без докорів сумління зрадила Україну заради грошей, а тепер проситься назад.