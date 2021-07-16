У Мережі з'явилися перші відгуки на фільм Загін самогубців 2

Загін Самогубців 2 / Warner Bros

Критики висловили свою думку з приводу нового фільму DC Films, який перезаписує всесвіт першого Загону самогубців.

Як повідомляє ScreenRant, нову стрічку варто вважати перезавантаженням або продовженням оригінального фільму Девіда Айєра 2016 року, Загін самогубців.

Кілька критиків отримали ранній доступ до перегляду Загону самогубців 2. Тепер ембарго знято, і перші відгуки про фільм, що не містять спойлерів, доступні в Інтернеті.

"Загін самогубців абсолютно божевільний. Чертовски жорстокий, непристойний, нещадний. Джеймс Ганн повністю розкрився. Іноді це приголомшує. У ньому є моменти душі, гумору, дії, емоцій... всього цього. Безжальний. Немає нічого подібного. Прокляття!".

"Я провів найкращий час, переглядаючи "Загін самогубців" – це кінокомікс, який вилазить зі шкіри, і мені це подобається. Він масштабний, сміливий і візуально приголомшливий. Ви побачите, як коріння Джеймса Ганна розрослися всюди. Це жорстоко, але весело. Злий, але в той же час дуже милий", - розповів Ерік Девіс з порталу Rotten Tomatoes.

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Ерік Девіс з порталу Rotten Tomatoes був вражений побаченим: "Я провів найкращий час, переглядаючи "Загін самогубців" – це кінокомікс, який вилазить зі шкіри, і мені це подобається. Він масштабний, сміливий і візуально приголомшливий. Ви побачите, як коріння Джеймса Ганна розрослися всюди. Це жорстоко, але весело. Злий, але в той же час дуже милий."

Прем'єра фільму в Україні відбудеться 5 серпня 2021 року, і українські огляди та рецензії з'являться після того, як на екрани вийде перший сеанс.

Раніше Марго Роббі заявила, що втомилася від Харлі Квінн і готова кинути роль.

Раніше вийшов перший трейлер фільму Загін самогубців 2 і розсекретили всіх акторів.