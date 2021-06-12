У Мережу злили причини закриття серіалу Спадщина Юпітера на Netflix

Спадщина Юпітера / Netflix

Серіал Спадщина Юпітера закрили через місяць після прем'єри на телесервісі Netflix.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, з посиланнями на свої джерела, сервіс не став безпосередньо говорити про згортання шоу, а обійшовся формулюванням на кшталт "відмовитися від послуг акторів і перетворити серіал в антологію".

Аналітики припустили, що головною причиною стала низька оцінка критиків в 38 відсотків на агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes.

Однак, шоу стало жертвою відразу великої кількості проблем.

Колишній шоураннер Стівен ДеНайт спочатку просив у Netflix бюджет не менше $12 млн за епізод, проте сервіс відмовив йому і виділив лише $9 млн.

Однак і після цього виявилося, що бюджет завищений, а робота йде не за графіком.

ДеНайт вступив у конфлікт з Netflix - через це йому довелося піти "через творчі розбіжності".

Було знято 8 епізодів, і його замінили Сенг Кю Кімом, якому потім довелося переробити ще й перші три епізоди.

Наступна проблема - постпродакшн, який потягнув також багато витрат і часу. В якості консультанта був запрошений Луї Летерье, творець серіалів Netflix Темний кристал і Люпин, але джерело видання стверджує, що на той момент вже все пропало.

Інсайдери повідомляють, що ДеНайт виявився правий - вартість перезйомки перевищила навіть озвучену ним суму.

Крім того, через день після скасування Спадщини Юпітера у Мережі з'явилася статистика по переглядах, в якій серіал очолив топ за переглядами, всього за тиждень після прем'єри зібравши 696 мільйонів хвилин.

Цей результат вищий, ніж у Розповіді служниці (690 мільйонів) та інших оригінальних серіалів від Netflix, Hulu, Amazon Prime і Disney+.

Тому Всесвіт Марка Міллара залишили, але змінили акторів, режисерів, сценаристів і всіх інших.