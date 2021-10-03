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У родині співачки Аліни Гросу сталося горе

3 жовтня 2021, 20:38

Користувачі Мережі висловили співачці свої співчуття.

Аліна Гросу
Аліна Гросу / instagram.com/alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу розповіла своїм шанувальникам про горе в її родині.

Як написала артистка на своїй сторінці в Instagram, у неї померла бабуся Клавдія Іванівна.

"Дуже-дуже боляче... померла моя Клавдія Іванівна, бабуся Клава, Каваня - так я її в дитинстві називала... людина, яка ростила мене з 9 днів, навчила мене ходити, говорити, трошки співати і залишив неймовірний слід в моєму серці. Буду пам'ятати завжди", - написала Гросу в Instagram.

Про причину смерті бабусі Аліна нічого не повідомила.

Співачка також опублікувала кілька фотографій з родичкою.

Користувачі Мережі висловили співачці свої співчуття.

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Аліна Гросу з бабусею / instagram.com/alina_grosu

Як раніше повідомляв Главред, нещодавно в сім'ї співака Віталія Козловського сталося горе. Помер його батько Віталій Козловський-старший на 75 році життя.

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Аліна Гросу новини шоу бізнесу
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