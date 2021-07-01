У родині Меган Маркл сталося горе - померла її близька людина

Меган Маркл / Reuters

У Меган Маркл помер рідний дядько, який працював дипломатом США. Актриса навіть не встигла познайомити його зі своїм чоловіком принцом Гаррі.

Майкл Маркл помер у 82 роки, він хворів на хворобу Паркінсона.

Як повідомляє The Sun з посиланням на джерела, останні роки він щосили боровся з погіршенням свого стану.

Джерела стверджують, що Майкл був приємною і милою людиною з м'яким голосом. Він завжди радів, коли запитували про Меган. Також чоловік обожнював розповідати про свою покійну дружину, яку безмірно любив.

Майк дуже пишався своєю племінницею і мріяв познайомитися з її чоловіком принцом Гаррі: "він з радістю розповідав про Меган, проте додав, що не завжди схвалює її вчинки".

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Після смерті дружини він з'їхав зі свого будинку в Орегоні, щоб бути ближче до дочки та жив у трейлері.

Майкл забезпечив Меган стажування в якості молодшого прес-аташе в американському посольстві в Аргентині, коли вона подумувала про кар'єру в міжнародних відносинах.

Однак, останні роки як і брат Томас він не завжди був задоволений поведінкою актриси.читайте такожІнсайдери злили причину відмови Меган Маркл і принца Гаррі від титулів для дітей

Проте він пробував помирити батька з дочкою і закликав Меган Маркл приїхати до нього і дати дідусеві поспілкуватися з онуком.

Нагадаємо, що відносини Меган Маркл і Томаса Маркла зіпсувалися після того, як він дав серію скандальних інтерв'ю британським ЗМІ, де розкрив конфіденційну інформацію про королівську сім'ю. Також він показував журналістам листування з Меган і весь час дорікав її в чомусь.

Батько Меган Маркл оголосив, що знімає фільм про Меган Маркл, в якому хоче показати, в кого вона перетворилася з милої дівчинки.

Зведена сестра Меган Маркл Саманта, написала книгу, в якій розкрила всі образи на дружину принца Гаррі.

З Томасом намагалися домовитися і сама Меган Маркл, і члени королівської сім'ї, але все даремно. У підсумку, Меган Маркл оголосила, що не спілкується з батьком.