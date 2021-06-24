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В СБУ пояснили, чому в Україну не пускають Кіркорова: той відповів

24 червня 2021, 16:49

Триває епопея з внесенням Філіпа Кіркорова СБУ в "чорний список". Тепер українські спецслужбісти просто взяли й вступили з ним у діалог. Щоправда, заочний.

Кіркоров
Філіп Кіркоров / УНІАН

Російського естрадного поп-співака Філіпа Кіркорова внесли до Переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України, через його підтримку російської окупації Криму. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на СБУ.

"Підставами таких рекомендацій СБУ стали неодноразові пропагандистські концерти і заяви Філіпа Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що окупований півострів - це частина РФ. При цьому він регулярно виступав в АР Крим, в'їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску".

В СБУ кажуть, Кіркоров публічно стверджував: "Крим - це моє улюблене місце в Росії". А також допустив ряд інших пропагандистських висловлювань.

Сам Кіркоров оперативно опублікував свою відповідь СБУ

"Внесення в чорний список народного артиста України вже звучить абсурдно, але в світі зараз такого багато. [...] Я навіть повинен сказати таким людям "спасибі", адже вони своєю дурістю допомагають мені ставати ще популярнішими [...] Якщо Кіркоров стає загрозою говударству, то держава залишається тільки пошкодувати " - заявив Кіркоров,

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Ще в серпні 2015 року Міністерство культури України оприлюднило горезвісний чорний список діячів культури, в першу чергу - з РФ, які створюють загрозу національній безпеці.

Лише за січень 2021 року туди додали російських артисток / співачок Олену Апіну та Юлію Глібову, співачку Ольгу Кормухіну; співаків Дениса Клявера і Марка Тішмана.

З 11 лютого 2021 року в ньому перебувають п'ять солістів вокального колективу Хор Турецького ‒ Олексій Александров, Павло Бердников, Олег Бляхорчук, Костянтин Кабанов і Михайло Кузнєцов, актор Роман Курцин і актриса Євгенія Лапова.

У квітні 2021 року в чорний список додали Брендона Стоуна (справжнє ім'я-Бесаріон Шпетішвілі), який співпрацював з безліччю представників української естради (в тому числі з Тіною Кароль і Ані Лорак).

СБУ Філіп Киркоров анексія Криму
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