У Росії помер знаменитий актор Володимир Меньшов, який фінансував "ДНР" і "ЛНР"

Володимир Меньшов / УНІАН

Російський режисер, сценарист, продюсер і актор Володимир Меньшов помер від коронавірусу.

Кака повідомляє Мосфільм, Владмир Меньшов помер від наслідків через коронавірус, яким важко перехворів.

"Колектив Мосфільму висловлює глибокі співчуття колегам, рідним і близьким Володимира Валентиновича. Сумуємо разом з вами. Ми втратили нашого дорогого друга, мосфільмовця, який віддавав рідній кіностудії всі свої творчі сили і яскравий талант, по-справжньому народного режисера, чудові фільми якого знають і люблять мільйони людей", - говорить він.

Володимир Меньшов два тижні боровся з коронавірусом. 22 червня його госпіталізували до 15-ї лікарні з вірусною пневмонією та дихальною недостатністю. У медзакладі його підключили до ШВЛ, стан здоров'я був важким.

Сьогодні близько 9:30 ранку режисер помер у лікарні.

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Про те, що Володимир Меньшов захворів коронавірусом стало відомо після його госпіталізації.

Володимир Меньшов - біографія

Володимир Меньшов народився в Баку в 1939 році. У 1961 році вступив на акторський факультет Школи-студії МХАТ, а пізніше закінчив аспірантуру на кафедрі режисури у ВДІКу.

За фільм Москва сльозам не вірить режисер був удостоєний премії Оскар в 1981 році.

у нього на рахунку 82 ролі, 6 режисерських робіт, він написав 6 сценаріїв, і 4 рази виступав продюсером.

Меньшов - народний артист РРФСР (1989), лауреат Державної премії СРСР (1981), Державної премії РРФСР імені Н. К.Крупської (1978).

Володимир Меньшов - фільмографія

1970 — Щасливий Кукушкін — Кукушкін, молодий робітник

1972 — Людина на своєму місці — Семен Іванович Бобров, голова колгоспу Перемога

1973 — Солоний пес — матрос Мартьямов

1974 — Остання зустріч — Клим Авілов

1975 — Ар-хі-ме-ди! — Майстер Рябов

1976 — Власна думка

1976 — Розповідь про те, як цар Петро арапа женив — Меншиков

1976 — Розіграш — тренер з плавання

1978 — Федько

1981 — Пропаща справа

1981 — Під одним небом

1982 — Час для роздумів — Ігор Гнатович

1982 — Якщо ворог не здається — маршал Конєв

1983 — Магістраль

1984 — Любов і голуби — провідний кадрилі

1985 — Снігуроньку викликали?

1985 — Ось моє село...

1986 — Пробач — Сергій

1986 — Кур'єр — Олег Миколайович

1986 — Рік теляти — Феодосій Нікітін, чоловік Людмили

1986 — Перехоплення

1986 — Дорогий Едісон!

1987 — Де міститься нофелет? — Павло Голіков

1988 — Лялечка — спортивний директор

1988 — Місто Зеро — прокурор

1989 — Отче наш

1990 — Самогубець

1990 — Івін А.

1990 — Адвокат

1991 — Абдулладжан, або Стівену Спілбергу присвячується

1991 — Віддушина — майстер-червонодеревник Михайлов

1991 — Депресія — мафіозі

1992 — У тій області небес

1992 — Новий Одеон — Михайло

1992 — Генерал — Г. К. Жуков

1992 — Щоб вижити — Олег

1993 — Троцький

1993 — Російський регтайм

1995 — Авантюра

1995 — Ширлі-мирлі — президент Росії

1997 — Царевич Олексій — Меншиков Олександр Данилович

1998 — Твір до Дня Перемоги — генерал

1999 — Китайський сервіз — купець Сатановський

1999 — Вісім з половиною доларів — Спартак

1999 — Досьє детектива Дубровського — Генеральний прокурор Саблін

2001 — Мамука

2001 — Зупинка на вимогу 2

2001 — П'ятий кут — губернатор

2001 — Спартак і Калашников — полковник

2002 — Льодовиковий період — міністр МВС

2004 — Нічний дозор — Гесер

2003 — Ділянка — Лев Шаров

2003 — Москва. Центральний округ — Брагін

2004 — Диверсант — Калязін

2004 — 32 грудня — Юрій

2004 — Час жорстоких — Новожилов

2004 — Тільки ти… — Лепехін

2004 — Бальзаківський вік, або Всі чоловіки сво ... -Валентин Большов, батько Віри

2005 — Денний дозор — Гесер

2005 — Брежнєв - Д. Ф. Устинов

2006 — Зачарована дільниця — Лев Шаров

2006 — У. Є. — Палметов

2007 — 07-й змінює курс — президент Росії

2007 — Код апокаліпсису — Ігор Дмитрович Харитонов

2007 — Диверсант. Кінець війни — Калязін

2007 — Ліквідація - Г. К. Жуков

2007 — Судова колонка — Ярослав Іванов, батько Даші

2008 — Я не Я — Колишній

2008 — Крок за кроком — Борис

2009 — Канікули суворого режиму — Вишкін

2009 — Тече річка Волга — Роман Савич

2009 — О, щасливчик! — Олег Генріхович

2010 — Кохання-зітхання 3 — Володимир Андрійович Голубєв, тато Андрія, полковник

2010 — Любов під прикриттям

2010 — Маруся — Тимофій Петрович Берег(помер в 1 серії)

2010 — Викрутаси — депутат Трьохголович

2011 — Generation П — Фарсук Сейфуль-Фарсейкін

2011 — Ялинки 2 — Валерій Михайлович Гаврилов, рядовий співробітник авіації

2011 — Висоцький. Спасибі, що живий — режисер (прообраз — Юрій Любимов)

2013 — Легенда № 17 — Балашов

2013 — Мебіус — Володимир Черкашин

2013 — Діалоги

та ін.

Режисерські роботи

1977 — Розіграш

1979 — Москва сльозам не вірить

1984 — Любов і голуби

1995 — Ширлі-мирлі

2000 — Заздрість богів

2008 — Великий вальс (незакінчений)

Сценарії

1970 — Щасливий Кукушкін (к/м)

1974 — Я служу на кордоні

1981 — Ніч коротка

1995 — Ширлі-мирлі

2000 — Заздрість богів

2008 — Великий вальс

Продюсував фільми

1996 — Єрмак

1998 — Любов зла

1999 — Китайський сервіз

2010 — Китайська бабуся

Володимир Меньшов - ставлення до України

Публічно виступає за силове агресивне приєднання Донбасу до Росії і фінансово сприяє загарбникам. У 2017 передав проросійським бойовикам Донбасу 1 млн російських рублів. У березні 2016 року Служба безпеки України прийняла рішення про заборону в'їзду Володимира Меньшова на територію України строком на п'ять років.