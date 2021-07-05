У Росії помер знаменитий актор Володимир Меньшов, який фінансував "ДНР" і "ЛНР"

Радянський і російський актор Володимир Меньшов, який виступав за приєднання Донбасу до Росії помер на 82-му році життя.
Російський режисер, сценарист, продюсер і актор Володимир Меньшов помер від коронавірусу.
Кака повідомляє Мосфільм, Владмир Меньшов помер від наслідків через коронавірус, яким важко перехворів.
"Колектив Мосфільму висловлює глибокі співчуття колегам, рідним і близьким Володимира Валентиновича. Сумуємо разом з вами. Ми втратили нашого дорогого друга, мосфільмовця, який віддавав рідній кіностудії всі свої творчі сили і яскравий талант, по-справжньому народного режисера, чудові фільми якого знають і люблять мільйони людей", - говорить він.
Володимир Меньшов два тижні боровся з коронавірусом. 22 червня його госпіталізували до 15-ї лікарні з вірусною пневмонією та дихальною недостатністю. У медзакладі його підключили до ШВЛ, стан здоров'я був важким.
Сьогодні близько 9:30 ранку режисер помер у лікарні.
Про те, що Володимир Меньшов захворів коронавірусом стало відомо після його госпіталізації.
Володимир Меньшов - біографія
Володимир Меньшов народився в Баку в 1939 році. У 1961 році вступив на акторський факультет Школи-студії МХАТ, а пізніше закінчив аспірантуру на кафедрі режисури у ВДІКу.
За фільм Москва сльозам не вірить режисер був удостоєний премії Оскар в 1981 році.
у нього на рахунку 82 ролі, 6 режисерських робіт, він написав 6 сценаріїв, і 4 рази виступав продюсером.
Меньшов - народний артист РРФСР (1989), лауреат Державної премії СРСР (1981), Державної премії РРФСР імені Н. К.Крупської (1978).
Володимир Меньшов - фільмографія
- 1970 — Щасливий Кукушкін — Кукушкін, молодий робітник
- 1972 — Людина на своєму місці — Семен Іванович Бобров, голова колгоспу Перемога
- 1973 — Солоний пес — матрос Мартьямов
- 1974 — Остання зустріч — Клим Авілов
- 1975 — Ар-хі-ме-ди! — Майстер Рябов
- 1976 — Власна думка
- 1976 — Розповідь про те, як цар Петро арапа женив — Меншиков
- 1976 — Розіграш — тренер з плавання
- 1978 — Федько
- 1981 — Пропаща справа
- 1981 — Під одним небом
- 1982 — Час для роздумів — Ігор Гнатович
- 1982 — Якщо ворог не здається — маршал Конєв
- 1983 — Магістраль
- 1984 — Любов і голуби — провідний кадрилі
- 1985 — Снігуроньку викликали?
- 1985 — Ось моє село...
- 1986 — Пробач — Сергій
- 1986 — Кур'єр — Олег Миколайович
- 1986 — Рік теляти — Феодосій Нікітін, чоловік Людмили
- 1986 — Перехоплення
- 1986 — Дорогий Едісон!
- 1987 — Де міститься нофелет? — Павло Голіков
- 1988 — Лялечка — спортивний директор
- 1988 — Місто Зеро — прокурор
- 1989 — Отче наш
- 1990 — Самогубець
- 1990 — Івін А.
- 1990 — Адвокат
- 1991 — Абдулладжан, або Стівену Спілбергу присвячується
- 1991 — Віддушина — майстер-червонодеревник Михайлов
- 1991 — Депресія — мафіозі
- 1992 — У тій області небес
- 1992 — Новий Одеон — Михайло
- 1992 — Генерал — Г. К. Жуков
- 1992 — Щоб вижити — Олег
- 1993 — Троцький
- 1993 — Російський регтайм
- 1995 — Авантюра
- 1995 — Ширлі-мирлі — президент Росії
- 1997 — Царевич Олексій — Меншиков Олександр Данилович
- 1998 — Твір до Дня Перемоги — генерал
- 1999 — Китайський сервіз — купець Сатановський
- 1999 — Вісім з половиною доларів — Спартак
- 1999 — Досьє детектива Дубровського — Генеральний прокурор Саблін
- 2001 — Мамука
- 2001 — Зупинка на вимогу 2
- 2001 — П'ятий кут — губернатор
- 2001 — Спартак і Калашников — полковник
- 2002 — Льодовиковий період — міністр МВС
- 2004 — Нічний дозор — Гесер
- 2003 — Ділянка — Лев Шаров
- 2003 — Москва. Центральний округ — Брагін
- 2004 — Диверсант — Калязін
- 2004 — 32 грудня — Юрій
- 2004 — Час жорстоких — Новожилов
- 2004 — Тільки ти… — Лепехін
- 2004 — Бальзаківський вік, або Всі чоловіки сво ... -Валентин Большов, батько Віри
- 2005 — Денний дозор — Гесер
- 2005 — Брежнєв - Д. Ф. Устинов
- 2006 — Зачарована дільниця — Лев Шаров
- 2006 — У. Є. — Палметов
- 2007 — 07-й змінює курс — президент Росії
- 2007 — Код апокаліпсису — Ігор Дмитрович Харитонов
- 2007 — Диверсант. Кінець війни — Калязін
- 2007 — Ліквідація - Г. К. Жуков
- 2007 — Судова колонка — Ярослав Іванов, батько Даші
- 2008 — Я не Я — Колишній
- 2008 — Крок за кроком — Борис
- 2009 — Канікули суворого режиму — Вишкін
- 2009 — Тече річка Волга — Роман Савич
- 2009 — О, щасливчик! — Олег Генріхович
- 2010 — Кохання-зітхання 3 — Володимир Андрійович Голубєв, тато Андрія, полковник
- 2010 — Любов під прикриттям
- 2010 — Маруся — Тимофій Петрович Берег(помер в 1 серії)
- 2010 — Викрутаси — депутат Трьохголович
- 2011 — Generation П — Фарсук Сейфуль-Фарсейкін
- 2011 — Ялинки 2 — Валерій Михайлович Гаврилов, рядовий співробітник авіації
- 2011 — Висоцький. Спасибі, що живий — режисер (прообраз — Юрій Любимов)
- 2013 — Легенда № 17 — Балашов
- 2013 — Мебіус — Володимир Черкашин
- 2013 — Діалоги
- та ін.
Режисерські роботи
- 1977 — Розіграш
- 1979 — Москва сльозам не вірить
- 1984 — Любов і голуби
- 1995 — Ширлі-мирлі
- 2000 — Заздрість богів
- 2008 — Великий вальс (незакінчений)
Сценарії
- 1970 — Щасливий Кукушкін (к/м)
- 1974 — Я служу на кордоні
- 1981 — Ніч коротка
- 1995 — Ширлі-мирлі
- 2000 — Заздрість богів
- 2008 — Великий вальс
Продюсував фільми
- 1996 — Єрмак
- 1998 — Любов зла
- 1999 — Китайський сервіз
- 2010 — Китайська бабуся
Володимир Меньшов - ставлення до України
Публічно виступає за силове агресивне приєднання Донбасу до Росії і фінансово сприяє загарбникам. У 2017 передав проросійським бойовикам Донбасу 1 млн російських рублів. У березні 2016 року Служба безпеки України прийняла рішення про заборону в'їзду Володимира Меньшова на територію України строком на п'ять років.