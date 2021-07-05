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У Росії помер знаменитий актор Володимир Меньшов, який фінансував "ДНР" і "ЛНР"

5 липня 2021, 11:21

Радянський і російський актор Володимир Меньшов, який виступав за приєднання Донбасу до Росії помер на 82-му році життя.

Володимир Меньшов
Володимир Меньшов / УНІАН

Російський режисер, сценарист, продюсер і актор Володимир Меньшов помер від коронавірусу.

Кака повідомляє Мосфільм, Владмир Меньшов помер від наслідків через коронавірус, яким важко перехворів.

"Колектив Мосфільму висловлює глибокі співчуття колегам, рідним і близьким Володимира Валентиновича. Сумуємо разом з вами. Ми втратили нашого дорогого друга, мосфільмовця, який віддавав рідній кіностудії всі свої творчі сили і яскравий талант, по-справжньому народного режисера, чудові фільми якого знають і люблять мільйони людей", - говорить він.

Володимир Меньшов два тижні боровся з коронавірусом. 22 червня його госпіталізували до 15-ї лікарні з вірусною пневмонією та дихальною недостатністю. У медзакладі його підключили до ШВЛ, стан здоров'я був важким.

Сьогодні близько 9:30 ранку режисер помер у лікарні.

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Про те, що Володимир Меньшов захворів коронавірусом стало відомо після його госпіталізації.

Володимир Меньшов - біографія

Володимир Меньшов народився в Баку в 1939 році. У 1961 році вступив на акторський факультет Школи-студії МХАТ, а пізніше закінчив аспірантуру на кафедрі режисури у ВДІКу.

За фільм Москва сльозам не вірить режисер був удостоєний премії Оскар в 1981 році.

у нього на рахунку 82 ролі, 6 режисерських робіт, він написав 6 сценаріїв, і 4 рази виступав продюсером.

Меньшов - народний артист РРФСР (1989), лауреат Державної премії СРСР (1981), Державної премії РРФСР імені Н. К.Крупської (1978).

Володимир Меньшов - фільмографія

  • 1970 — Щасливий Кукушкін — Кукушкін, молодий робітник
  • 1972 — Людина на своєму місці — Семен Іванович Бобров, голова колгоспу Перемога
  • 1973 — Солоний пес — матрос Мартьямов
  • 1974 — Остання зустріч — Клим Авілов
  • 1975 — Ар-хі-ме-ди! — Майстер Рябов
  • 1976 — Власна думка
  • 1976 — Розповідь про те, як цар Петро арапа женив — Меншиков
  • 1976 — Розіграш — тренер з плавання
  • 1978 — Федько
  • 1981 — Пропаща справа
  • 1981 — Під одним небом
  • 1982 — Час для роздумів — Ігор Гнатович
  • 1982 — Якщо ворог не здається — маршал Конєв
  • 1983 — Магістраль
  • 1984 — Любов і голуби — провідний кадрилі
  • 1985 — Снігуроньку викликали?
  • 1985 — Ось моє село...
  • 1986 — Пробач — Сергій
  • 1986 — Кур'єр — Олег Миколайович
  • 1986 — Рік теляти — Феодосій Нікітін, чоловік Людмили
  • 1986 — Перехоплення
  • 1986 — Дорогий Едісон!
  • 1987 — Де міститься нофелет? — Павло Голіков
  • 1988 — Лялечка — спортивний директор
  • 1988 — Місто Зеро — прокурор
  • 1989 — Отче наш
  • 1990 — Самогубець
  • 1990 — Івін А.
  • 1990 — Адвокат
  • 1991 — Абдулладжан, або Стівену Спілбергу присвячується
  • 1991 — Віддушина — майстер-червонодеревник Михайлов
  • 1991 — Депресія — мафіозі
  • 1992 — У тій області небес
  • 1992 — Новий Одеон — Михайло
  • 1992 — Генерал — Г. К. Жуков
  • 1992 — Щоб вижити — Олег
  • 1993 — Троцький
  • 1993 — Російський регтайм
  • 1995 — Авантюра
  • 1995 — Ширлі-мирлі — президент Росії
  • 1997 — Царевич Олексій — Меншиков Олександр Данилович
  • 1998 — Твір до Дня Перемоги — генерал
  • 1999 — Китайський сервіз — купець Сатановський
  • 1999 — Вісім з половиною доларів — Спартак
  • 1999 — Досьє детектива Дубровського — Генеральний прокурор Саблін
  • 2001 — Мамука
  • 2001 — Зупинка на вимогу 2
  • 2001 — П'ятий кут — губернатор
  • 2001 — Спартак і Калашников — полковник
  • 2002 — Льодовиковий період — міністр МВС
  • 2004 — Нічний дозор — Гесер
  • 2003 — Ділянка — Лев Шаров
  • 2003 — Москва. Центральний округ — Брагін
  • 2004 — Диверсант — Калязін
  • 2004 — 32 грудня — Юрій
  • 2004 — Час жорстоких — Новожилов
  • 2004 — Тільки ти… — Лепехін
  • 2004 — Бальзаківський вік, або Всі чоловіки сво ... -Валентин Большов, батько Віри
  • 2005 — Денний дозор — Гесер
  • 2005 — Брежнєв - Д. Ф. Устинов
  • 2006 — Зачарована дільниця — Лев Шаров
  • 2006 — У. Є. — Палметов
  • 2007 — 07-й змінює курс — президент Росії
  • 2007 — Код апокаліпсису — Ігор Дмитрович Харитонов
  • 2007 — Диверсант. Кінець війни — Калязін
  • 2007 — Ліквідація - Г. К. Жуков
  • 2007 — Судова колонка — Ярослав Іванов, батько Даші
  • 2008 — Я не Я — Колишній
  • 2008 — Крок за кроком — Борис
  • 2009 — Канікули суворого режиму — Вишкін
  • 2009 — Тече річка Волга — Роман Савич
  • 2009 — О, щасливчик! — Олег Генріхович
  • 2010 — Кохання-зітхання 3 — Володимир Андрійович Голубєв, тато Андрія, полковник
  • 2010 — Любов під прикриттям
  • 2010 — Маруся — Тимофій Петрович Берег(помер в 1 серії)
  • 2010 — Викрутаси — депутат Трьохголович
  • 2011 — Generation П — Фарсук Сейфуль-Фарсейкін
  • 2011 — Ялинки 2 — Валерій Михайлович Гаврилов, рядовий співробітник авіації
  • 2011 — Висоцький. Спасибі, що живий — режисер (прообраз — Юрій Любимов)
  • 2013 — Легенда № 17 — Балашов
  • 2013 — Мебіус — Володимир Черкашин
  • 2013 — Діалоги
  • та ін.

Режисерські роботи

  • 1977 — Розіграш
  • 1979 — Москва сльозам не вірить
  • 1984 — Любов і голуби
  • 1995 — Ширлі-мирлі
  • 2000 — Заздрість богів
  • 2008 — Великий вальс (незакінчений)

Сценарії

  • 1970 — Щасливий Кукушкін (к/м)
  • 1974 — Я служу на кордоні
  • 1981 — Ніч коротка
  • 1995 — Ширлі-мирлі
  • 2000 — Заздрість богів
  • 2008 — Великий вальс

Продюсував фільми

  • 1996 — Єрмак
  • 1998 — Любов зла
  • 1999 — Китайський сервіз
  • 2010 — Китайська бабуся

Володимир Меньшов - ставлення до України

Публічно виступає за силове агресивне приєднання Донбасу до Росії і фінансово сприяє загарбникам. У 2017 передав проросійським бойовикам Донбасу 1 млн російських рублів. У березні 2016 року Служба безпеки України прийняла рішення про заборону в'їзду Володимира Меньшова на територію України строком на п'ять років.

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