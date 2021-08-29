До лідера групи Rammstein нагрянули російські силовики: в чому причина

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До Тілля Ліндеманна з'явилися з обшуками російські силовики / Facebook

До фронтмену популярної групи Rammstein Тілля Ліндеманна, який зараз перебуває в Росії з гастролями, посеред ночі прийшли російські силовики, повідомляє Telegram-канал Baza.

Слідчі дії силовики провели вночі в комплексі "Завидово" в Тверській області, де поселили музиканта. Один з представників Rammstein був затриманий після конфлікту з оперативниками.

Постояльці комплексу відпочинку "Завидово", де перебуває зараз артист, розповіли, що співробітники правоохоронних органів в цивільному зайшли до номеру Ліндеманна, де провели з ним бесіду, суть якої невідома.

Як повідомило Інтерфаксу джерело, силовики видали Ліндеманну припис про "недопущення порушення антиковідних заходів" у зв'язку з підготовкою його виступу в Тверській області, "нпопри обмеження на проведення масових заходів".

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29 серпня фронтмен Rammstein планував виступити на фестивалі "Макларін" на підтримку партії "Родина". Напередодні ввечері організатор фестивалю і засновник холдингу "Афанасій" Максим Ларін написав у соцмережі, що їм не вдалося "заховати Ліндеманна з його групою. Їх знайшли та пресують".

Пізніше публікацію видалили.

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