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До лідера групи Rammstein нагрянули російські силовики: в чому причина

29 серпня 2021, 21:52

Слідчі дії силовики провели вночі в комплексі" Завидово " в Тверській області, де поселили музиканта.

читайте також"Них * я собі, богохульство": Ліндеманн став Ісусом

Тілль Ліндеманн
До Тілля Ліндеманна з'явилися з обшуками російські силовики / Facebook

До фронтмену популярної групи Rammstein Тілля Ліндеманна, який зараз перебуває в Росії з гастролями, посеред ночі прийшли російські силовики, повідомляє Telegram-канал Baza.

Слідчі дії силовики провели вночі в комплексі "Завидово" в Тверській області, де поселили музиканта. Один з представників Rammstein був затриманий після конфлікту з оперативниками.

Постояльці комплексу відпочинку "Завидово", де перебуває зараз артист, розповіли, що співробітники правоохоронних органів в цивільному зайшли до номеру Ліндеманна, де провели з ним бесіду, суть якої невідома.

Як повідомило Інтерфаксу джерело, силовики видали Ліндеманну припис про "недопущення порушення антиковідних заходів" у зв'язку з підготовкою його виступу в Тверській області, "нпопри обмеження на проведення масових заходів".

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29 серпня фронтмен Rammstein планував виступити на фестивалі "Макларін" на підтримку партії "Родина". Напередодні ввечері організатор фестивалю і засновник холдингу "Афанасій" Максим Ларін написав у соцмережі, що їм не вдалося "заховати Ліндеманна з його групою. Їх знайшли та пресують".

Пізніше публікацію видалили.

Раніше епатажний німецький Виконавець Тілль Ліндеман потряс громадськість кривавим кліпом "Я ненавиджу дітей".

viber
новини Росії Rammstein Тілль Ліндеманн новини шоу бізнесу
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