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У Дніпрі влаштували "коридор ганьби" глядачам концерту вдови Михайла Круга

7 жовтня 2021, 10:27

Як повідомляють організатори та правоохоронці, Літній театр, де проходив концерт шансон-співачки Ірини Круг, посилено охороняли близько півсотні людей.

Ірина Круг
Ірина Круг / УНІАН

У Дніпрі городяни влаштували "коридор ганьби" для тих людей, хто збирався відвідати концерт Ірини Круг-співачки і вдови вбитого в 2001 році легендарного виконавця російської блатної музики Михайла Круга. Про це в четвер, 7 жовтня, повідомляє портал ТСН.Ранка.

Активісти вийшли з протестом проти російської співачки. Вона, за їхніми даними, виступала в анексованому РФ Криму. Глядачів, які заплатили за квитки від 700 до тисяч гривень, протестувальники звинуватили у фінансуванні ворога і в зраді Україні.

"Ми зверталися до Служби безпеки щодо роз'яснень про те, чи має право ця людина виступати в Україні. Ми отримали відповідь, що ніяких заборон на виступ цієї зірки немає", — заявив заступник начальника главку Нацполіції по Дніпропетровській області Володимир Богоніс.

До слова, Літній театр, де проходив концерт, посилено охороняли близько півсотні людей. Запасні виходи організатори концерту заблокували коробками і стільцями, щоб закрити доступ до сцени. Затриманих і постраждалих, як повідомили поліцейські, немає.

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Нагадаємо, в червні нинішнього року в Києві пройшли протести проти одіозного репера з Росії Басти (Василя Вакуленка), який відвідував анексований Крим .

Десятки людей прийшли до концерт-холу Stereo Plaza з плакатами: "Баста підтримує окупацію Криму", "Баста фінансує російську армію", "баста – путінська шістка".

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