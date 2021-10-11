Пішов із життя львівський музикант, фронтмен гурту Мертвий півень

Помер Львівський музикант / Фото: prolviv.com

На 50-му році життя помер львівський музикант, співзасновник гурту Мертвий півень Місько Барбара, повідомила дружина співака Світлана Олешко, передає Тvoemisto.

Наразі причина смерті відомого львівського музиканта невідома. Деталі про прощання повідомлять пізніше.

Хто такий Місько Барбара

Місько Барбара був співзасновником гурту Мертвий Півень, що виник у Львові в 1989 році. Однією з найбільш впізнаваних рис гурту стали пісні на вірші українських поетів. Місько Барбара також паралельно грав у Харківському театрі "Арабески".

Його дружина - режисер театру Світлана Олешко.

Раніше Главред писав про те, що відома радянська актриса кіно і театру Людмила Купіна пішла з життя у віці 76 років.

Причиною смерті актриси, зі слів сестри, медики вважають коронавірусну інфекцію. При цьому Сидоренко зазначила в бесіді з журналістами, що смерть сестри була несподіваною і раптовою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що актор Борис Плотніков помер у лікарні після зараження коронавірусом. 71-річний артист, який прославився в ролі доктора Борменталя у фільмі Собаче серце (екранізації однойменної повісті Михайла Булгакова) в останні роки викладав у провідному російському кінотеатральному виші - ГІТІСі.