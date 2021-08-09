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Померла зірка серіалу Моя прекрасна няня

9 серпня 2021, 19:43

Тетяна Жукова-Кіртбая зіграла понад 100 ролей.

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Померла Тетяна Жукова-Кіртбая / 7 днів

На 82 році життя померла відома російська актриса Тетяна Жукова-Кіртбая, яка зіграла понад 100 ролей.

Через кілька місяців їй могло б виповнитися 82 роки. Про смерть актриси повідомляється на сайті театру, в якому вона працювала з 1992 року.

Тетяна Жукова-Кіртбая, яка знялася в таких відомих ситкомах, як Татусеві дочки, Моя прекрасна няня, А також у фільмі Москва сльозам не вірить продовжувала зніматися аж до своєї смерті.

Про причину смерті поки не повідомляють.

Біографія Тетяни Жукової-Киртбай

Тетяна Жукова-Кіртбая вибрала акторську професію ще в юності. Під час навчання в школі майбутня актриса відвідувала студію театрального режисера Сергія Штейна, а віці 23 років закінчила ГІТІС.

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Після випуску Тетяна Жукова-Кіртбая приєдналася до трупи театру Червоний Факел, а в 1966 році стала актрисою Театру на Таганці. Паралельно з театральною діяльністю актриса активно знімалася в серіалах і кіно.

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Серед найбільш її відомих ролей: Євфросинія Петрівна Жихарева в комедійному ситкомі Татусеві дочки, баба Сіма в ситкомі Моя прекрасна няня, працівниця хімчистки Поліна у фільмі Москва сльозам не вірить.

Як раніше повідомляв Главред, у Києві після госпіталізації через коронавірус помер український актор кіно і театру Шептекіта Валерій.

новини шоу бізнесу
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