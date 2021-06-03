Помер зірка серіалу Папік, знаменитий український актор Шептекіта Валерій

Актор Шептекіта Валерій помер у київській лікарні.
У Києві після госпіталізації через коронавірус помер український актор кіно і театру Шептекіта Валерій.
Він довго хворів на коронавірус, повідомили Главреду джерела в Молодому театрі.
Валерій проживав один, і у нього не було так багато родичів або друзів, щоб регулярно його відвідувати.
Він захворів на коронавірус, і довго не з'являвся на роботі, тому його виявили колеги і друзі, коли прийшли додому до актора.
Валерій перебував у важкому стані, його відразу ж госпіталізували в київську лікарню. Він потрапив в реанімацію і після лікування йому стало ставати краще.
Але потім настало різке погіршення, і актор помер.
Валерій Шептекіта - біографія
Валерій народився 20 грудня 1940 року у місті Тлумач Івано-Франківської області.
У 27 років він закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.
Після цього присвятив своє життя мистецтву - працював у театрах Рівного, Донецька, Сум, Чернівців, Львова. За цей час у його творчому доробку налічується біля 120 яскравих ролей.
У Київ, у Молодий театр Валерій Іванович прийшов досвідченим актором, був одним із старійших акторів.
Саме Валерій Шептекіта започаткував певну шкалу мистецьких орієнтирів, яка багато в чому визначила мистецькі засади Молодого театру.
У 2006 році Валерій Шептекіта став Народним артистом України.
Валерій Шептекіта - фільмографія
- Королева доріг (2021)
- Папік (2019)
- Я, ти, він, вона (2018)
- Бестселер з кохання (2016)
- 25-та година (2016)
- Непрухи (2010)
- Смерть шпигунам! (2007)
- Театр приречених (2006)
- Стара подруга (2006)
- Психопатка (2006)
- Приблуда (2006)
- Перше правило королеви (2006)
- Опер Крюк (2006)
- Дев'ять життів Нестора Махно (2006)
- Богдан-Зиновій Хмельницький (2006)
- Навіжена (2005)
- Золоті хлопці (2005)
- Дванадцять стільців (2005)
- Російські ліки (2004)
- Леді Бомж (2001)
- Роксолана: Настуня (1997—1998)
- Невідома Україна. Як судились колись в Україні (1995). Фільм 5. Втрачені права
- Сад Гетсиманський (1993)
- На початку було слово (1992)
- Розпад (1990)
- Нині прослався син людський (1990)
- Погань (1990)
- Галявина казок (1988)
- Борис Годунов (1986—1987)
- Самотня жінка бажає познайомитися (1986)
- Мама, рідна, любима... (1986)
- Диктатура (1985)
- Іванко і цар Поганин (1984)
- Три гільзи від англійського карабіна (1983)
- Овід (1981)
- Гуси-лебеді летять (1974)
- Зоряний цвіт (1971)