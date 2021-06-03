Помер зірка серіалу Папік, знаменитий український актор Шептекіта Валерій

Шептекіта Валерій / molodyytheatre.com/

У Києві після госпіталізації через коронавірус помер український актор кіно і театру Шептекіта Валерій.

Він довго хворів на коронавірус, повідомили Главреду джерела в Молодому театрі.

Валерій проживав один, і у нього не було так багато родичів або друзів, щоб регулярно його відвідувати.

Він захворів на коронавірус, і довго не з'являвся на роботі, тому його виявили колеги і друзі, коли прийшли додому до актора.

Валерій перебував у важкому стані, його відразу ж госпіталізували в київську лікарню. Він потрапив в реанімацію і після лікування йому стало ставати краще.

Але потім настало різке погіршення, і актор помер.

Валерій Шептекіта - біографія

Валерій народився 20 грудня 1940 року у місті Тлумач Івано-Франківської області.

У 27 років він закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.

Після цього присвятив своє життя мистецтву - працював у театрах Рівного, Донецька, Сум, Чернівців, Львова. За цей час у його творчому доробку налічується біля 120 яскравих ролей.

У Київ, у Молодий театр Валерій Іванович прийшов досвідченим актором, був одним із старійших акторів.

Саме Валерій Шептекіта започаткував певну шкалу мистецьких орієнтирів, яка багато в чому визначила мистецькі засади Молодого театру.

У 2006 році Валерій Шептекіта став Народним артистом України.

Валерій Шептекіта - фільмографія