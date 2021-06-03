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Помер зірка серіалу Папік, знаменитий український актор Шептекіта Валерій

3 червня 2021, 11:59

Актор Шептекіта Валерій помер у київській лікарні.

Шептекіта Валерій
Шептекіта Валерій / molodyytheatre.com/

У Києві після госпіталізації через коронавірус помер український актор кіно і театру Шептекіта Валерій.

Він довго хворів на коронавірус, повідомили Главреду джерела в Молодому театрі.

Валерій проживав один, і у нього не було так багато родичів або друзів, щоб регулярно його відвідувати.

Він захворів на коронавірус, і довго не з'являвся на роботі, тому його виявили колеги і друзі, коли прийшли додому до актора.

Валерій перебував у важкому стані, його відразу ж госпіталізували в київську лікарню. Він потрапив в реанімацію і після лікування йому стало ставати краще.

Але потім настало різке погіршення, і актор помер.

Валерій Шептекіта - біографія

Валерій народився 20 грудня 1940 року у місті Тлумач Івано-Франківської області.

У 27 років він закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.

Після цього присвятив своє життя мистецтву - працював у театрах Рівного, Донецька, Сум, Чернівців, Львова. За цей час у його творчому доробку налічується біля 120 яскравих ролей.

У Київ, у Молодий театр Валерій Іванович прийшов досвідченим актором, був одним із старійших акторів.

Саме Валерій Шептекіта започаткував певну шкалу мистецьких орієнтирів, яка багато в чому визначила мистецькі засади Молодого театру.

У 2006 році Валерій Шептекіта став Народним артистом України.

Валерій Шептекіта - фільмографія

  • Королева доріг (2021)
  • Папік (2019)
  • Я, ти, він, вона (2018)
  • Бестселер з кохання (2016)
  • 25-та година (2016)
  • Непрухи (2010)
  • Смерть шпигунам! (2007)
  • Театр приречених (2006)
  • Стара подруга (2006)
  • Психопатка (2006)
  • Приблуда (2006)
  • Перше правило королеви (2006)
  • Опер Крюк (2006)
  • Дев'ять життів Нестора Махно (2006)
  • Богдан-Зиновій Хмельницький (2006)
  • Навіжена (2005)
  • Золоті хлопці (2005)
  • Дванадцять стільців (2005)
  • Російські ліки (2004)
  • Леді Бомж (2001)
  • Роксолана: Настуня (1997—1998)
  • Невідома Україна. Як судились колись в Україні (1995). Фільм 5. Втрачені права
  • Сад Гетсиманський (1993)
  • На початку було слово (1992)
  • Розпад (1990)
  • Нині прослався син людський (1990)
  • Погань (1990)
  • Галявина казок (1988)
  • Борис Годунов (1986—1987)
  • Самотня жінка бажає познайомитися (1986)
  • Мама, рідна, любима... (1986)
  • Диктатура (1985)
  • Іванко і цар Поганин (1984)
  • Три гільзи від англійського карабіна (1983)
  • Овід (1981)
  • Гуси-лебеді летять (1974)
  • Зоряний цвіт (1971)

новини шоу бізнесу серіал Папік
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