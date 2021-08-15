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Помер батько Віталія Козловського

15 серпня 2021, 15:30

На 75-му році життя помер Віталій Козловський-старший - батько відомого українського попспівака Віталія Козловського. Так повідомив сам виконавець.

Козловський
Віталій Козловський з батьком / Instagram

Помер Віталій Козловський-старший - батько відомого українського попспівака Віталія Козловського. Про сумну новину розповідям сам виконавець на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Батько співака помер на 75-му році життя.

"Дорогі друзі. У мене сьогодні дуже важкий день - пішов з життя мій найкращий тато в світі - Віталій Сергійович Козловський (12.04.1947-15.08.2021). Пишу не для співчуття, прошу вас помолитися за душу раба Божого Віталія або просто подивіться на ці фотографії і подумки побажайте душі мого тата вічного спокою", - написав він.

Серед інших знімків співак показав кадри, де позує маленьким на руках у батьків і більш сучасні фотографії з батьком.

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Нагадаємо, раніше колишня солістка попгурту НеАнгели Слава Камінська розповіла про те, що помер її батько.

Артистка поділилася архівними фотографіями з батьком, на яких вона ще маленькою сидить на руках у молодого батька, а на іншій – тримає батька за руку.

Віталій Козловський новини шоу бізнесу
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