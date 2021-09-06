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Помер батько Х'ю Джекмана - знаменитого голлівудського актора

6 вересня 2021, 18:20

У австралійського актора Х'ю Джекмана помер батько - Кріс Джекман. Трагедія трапилася в День батька 5 вересня.

Х'ю Джекман
Х'ю Джекман / Reuters

Австріалійський актор Х'ю Джекман оголосив про смерть свого батька сам на наступний день після трагедії.

Кріс Джекман, який жив в Австралії, пішов з життя 5 вересня. У цей день в країні святкували День батька. Причина смерті Кріса Джекмана не розголошується.

"Рано вранці в День батька мій тато мирно помер. І хоча є глибокий смуток, я сповнений такої подяки і любові. Одним словом, мій батько був видатною людиною. Він присвятив своє життя сім'ї, роботі і вірі. Я молюся, щоб він зараз знайшов спокій у мирі з Богом", — написав актор.

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"Благослови тебе Бог, Х'ю. Посилаю тобі любов і молитви", "Я був щасливий бути особисто знайомим з ним", "Земля пухом. Посилаю свої найкращі побажання і співчуття вам і вашим близьким", "Дуже важка втрата. Обійми Вам і вашій родині", - відреагували колеги і шанувальники Х'ю Джекмана.

Більше 544 тисяч людей співчували втраті Х'ю Джекмана, коментарі з побажаннями додаються тисячами до його публікації.

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Кріс Джекман-батько Х'ю Джекмана: біографія

Крістоферу Джекману, бухгалтеру британського походження, який отримав освіту в Кембриджі, було близько 84 років. Крістофер Джекман і його колишня дружина - мама Х'ю - Грейс, обидва британці, а актор народився в Австралії.

Крістофер виростив Х'ю і двох його братів, Яна і Ральфа, як батько-одинак в Сіднеї, Австралія. Зірка Бродвею був восьмирічним школярем, коли його мати Грейс залишила його і його сім'ю. Після того, як пара розлучилася, сестри Х'ю, Зоя і Соня, переїхали жити до Грейс у Великобританію, Х'ю і його брати Йен і Ральф залишилися в Сіднеї зі своїм батьком.

"Мій батько - моя опора. Від нього я дізнався все про лояльність, надійність, про те, що можна жити день у день, незважаючи ні на що", - розповів він про батька в інтерв'ю перед виходом фільму 60 хвилин.

Батько виростив їх усіх гідними людьми всупереч тому, що у нього була важка травма на все життя через розлучення з їх матір'.

Нагадаємо, 6 вересня помер Жан Поль Бельмондо.

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Х'ю Джекман новини шоу бізнесу
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