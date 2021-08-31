Помер новонароджений племінник Шерон Стоун

Шерон Стоун / Getty Images

У зірки Голлівуду Шерон Стоун помер новонароджений племінник, якому не було ще року. Як розповіла актриса, у нього відмовили всі органи.

Сумну новину актриса повідомила в Instagram. Помер син її брата Патріка 11-місячний племінник Рівер Стоун.

"Рівер Вільям Стоун. 8 вересня 2020 р. - 30 Серпня 2021 р.", - написала вона і опублікувала жалісливе відео з хлопчиком

Ролик супроводжує пісня Еріка Клептона - Tears in Heaven (Сльози в небесах). Зірка зараз знаходиться в жалобі.

63-річна актриса розповіла фанатам минулого тижня, що Рівер Стоун важко хворий, і сім'я сподівається на диво.

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Як пише USA Today, а минулого тижня Стоун попросив фанатів помолитися за Рівера.

Вона написала: "Мій племінник і хрещеник Рівер Стоун сьогодні був знайдений у своєму ліжечку з повною відмовою органу. Будь ласка, Помоліться за нього. Нам потрібне диво".

Рівер-син молодшого брата Стоуна, Патріка Стоуна, і його дружини Таші, які перед смертю надали оновлену інформацію про стан його здоров'я на Facebook.

"Це найважча річ, яку мені коли-небудь доводилося публікувати, але я прошу всіх і вся, хто молиться, будь ласка, моліться за Рівер. Йому не дуже добре. Зараз він у комі, а я вмираю", - написала Таша 26 серпня.

У серпні минулого року Стоун повідомила, що її бабуся і хрещена померли через коронавірус. Вона сказала, що її сестра Келлі і шурин Брюс в той час були госпіталізовані і "боролися за своє життя", але пізніше вони одужали.