Лесь Герасимчук помер / pixabay

12 червня помер відомий український письменник, перекладач і культуролог Лесь Герасимчук, який перекладав з англійської твори Джека Лондона, Даніеля Дефо, Уолта Вітмена та ін.

Про це повідомив голова Національної Спілки письменників України Михайло Сидоржевський, посилаючись на дружину померлого.

Йому було 76 років. Письменник і літератор народився в Києві в 1944 році. Його мати - балерина Лідія Герасимчук, батько - інженер-меліоратор Абрам Насушкін.

Герасимчук очолював відділ інформації в Інституті комплексного використання водних ресурсів. Він також заснував і видавав ряд галузевих журналів, в яких вів англомовну частину.

Протягом свого життя він співпрацював з Всесоюзним бюро науково-технічного перекладу.

Герасимчук знав 4 мови: англійську, українську, польську та російську.

Періодично працював синхронним перекладачем на міжнародних конференціях.

Герасимчук був першим головним редактором тижневиків Президентський вісник і Влада і політика. Здійснив ряд перекладів з грецької Біблії і видав наказ Святого Письма для різних категорій населення.

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Власні твори:

Зодия (збірник). 1993

Ти сказав (збірник). 1994

Час міражів (збірник). 1998

Місяць шофара (збірник). 2000

Американський бард в Україні. 2009

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