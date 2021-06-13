Помер відомий український хореограф Григорій Чапкіс

Григорій Чапкіс помер / 1+1

Відомий український хореограф, суддя шоу Танці з зірками Григорій Чапкіс помер.

Легендарний хореограф пішов з життя у віці 91 року.

Відомо, що Чапкіс тривалий час хворів. У грудні 2020 року артист потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією.

Перед Новим роком його виписали з лікарні, але через тиждень Чапкіс знову виявився госпіталізований. Як виявилося, він недолікував запалення легенів.

Григорій Миколайович за час хвороби сильно схуд.

Про смерть Григорія Чапкіса повідомив син Грег Чапкіс в Instagram.

Григорій Чапкіс біографія

Григорій Чапкіс народився 24 лютого в 1930 році в Кишиневі. Юнаків майбутня зірка працював будівельником на відновленні Хрещатику, а першу освіту здобув у залізничному училищі.

Чапкіс почав танцювати в 10 років, а вже в 20 працював хореографом в Театрі імені Івана Франка.

З 1955 року виступав у складі Державного ансамблю танцю УРСР під керуванням Павла Вірського.

Згодом артист відкрив власну школу танців і став суддею шоу Танці з зірками.

Зірка був одружений 4 рази і виховує двох дітей. Остання обраниця зірки, ім'я якої артист не розсекречував, була молодшою хореографа на 52 роки. Закохані одружилися в 2020-му.

Під час своїх численних гастролей по світу хореограф спілкувався з такими людьми, як Мао Цзедун, Хо Ши Мін, Фідель Кастро, Сальвадор Далі.

Григорій Чапкіс - легендарний балетмейстер, народний артист України, лауреат 3-х міжнародних конкурсів.

Як раніше повідомляв Главред, у Києві після госпіталізації через коронавірус помер український актор кіно і театру Шептекіта Валерій.