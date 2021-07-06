Помер Дживан Гаспарян - відомий вірменський композитор

Дживан Гаспарян / facebook.com/jivan -Диван Гаспарян мл.

Помер композитор і музикант Дживан Гаспарян, який прославився грою на вірменському духовому інструменті - дудуку.

Майстер дудука Дживан Гаспарян помер на 93-му році життя. Про смерть повідомив онук і повний тезка маестро у своєму Facebook.

"З глибоким болем пишу про свою велику втрату. Нехай упокоїть Бог твою душу на небесах. Сьогодні вночі світ зазнав непоправної втрати. Не тільки ікона, а й прекрасна душа. Нехай Бог береже яструба на світлому небі", - написав Гаспарян-молодший.

Дживан Гаспарян останнім часом жив у США і працював з багатьма зірками і зірками Голлівуду.

Дживан Гаспарян народився 12 жовтня 1928 року в селі Солак. Дживан Гаспарян почав грати на дудуці з шести років. У 1948 році став учасником ансамблю національної пісні і танцю. У тому ж році відбувся його перший професійний виступ з Єреванським філармонічним оркестром в якості соліста.

Дживан Гаспарян був одним з найвідоміших виконавців музики на дудуці. Він автор саундтреків багатьох голлівудських фільмів, таких, як Остання спокуса Христа, і Гладіатор.

Гаспарян - лауреат премії Золотий Глобус. Працював з такими знаменитостями, як Андреас Фолленвайдер, Лайонел Річі, Стінг, Пітер Гебріел, Ханс Циммер, Брайан Мей, Борис Гребенщиков, Майкл Брук і Дерек Шеріньян.