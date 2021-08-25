Помер Чарлі Уоттс - барабанщик британського гурту The Rolling Stones

The Rolling Stones-Чарльз Уоттс / Getty Images

У Лондоні 24 серпня помер барабанщик рок-групи The Rolling Stones, яка напередодні почала тур по США.

Про смерть Чарлі Уоттса повідомила прес-служба групи через Instagram. Він помер в оточенні сім'ї в лікарні після операції на 81-му році життя.

"Ми з величезним жалем повідомляємо про смерть нашого улюбленого Чарлі Уоттса. Сьогодні він помер у лондонській лікарні в оточенні своєї сім'ї", - йдеться в повідомленні.

Чарлі Уоттс повинен був пропустити новий тур групи The Rolling Stones в США, тому що 80-річний барабанщик раптово потрапив до лікарні. Ветерана рок-сцени госпіталізували після планового огляду і зробили йому екстрену операцію. У 2004 році Уоттс лікувався від раку горла.

Як пише AP, музикант мирно помер у лондонській лікарні, в оточенні своєї сім'ї.

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"Чарлі був видатною людиною, батьком і дідусем, а також як учасник The Rolling Stones одним з кращих барабанщиків свого покоління", - сказав його представник Бернард Доерті.

Чарлі Уоттс - коротка біографія

Чарлі Уоттс навчався на графічного дизайнера, але в результаті захопився музикою. Вперше він почав виступати на сцені, виконуючи ритм-енд-блюз в одному з лондонських клубів в глибокій юності.

У 1963 році він вперше приєднався до The Rolling Stones в якості барабанщика, а пізніше згадав старі навички і розробив для групи дизайн обкладинок деяких альбомів.

Крім The Rolling Stones Уоттс гастролював і з власною групою the Charlie Watts Quintet.

У 2006 році Чарлі Уоттс був відзначений в Залі Слави журналу Modern Drummer. А видання Vanity Fair включило його в Зал слави людей, краще одягаються (International Best Dressed List Hall of Fame).

У 2016 р.Уоттс займав 12 місце в списку 100 кращих барабанщиків всіх часів за версією журналу Rolling Stone, а за версією журналу Classic Rock він займав 10 місце.

Майже що до смерті в 2021 році Чарлі Уоттс продовжував виступати з групою.