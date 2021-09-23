Ума Турман розповіла про свій "найтемніший секрет"

Ума Турман / Reuters

Зірка Вбити Білла, голлівудська актриса Актриса Ума Турман публічно розповіла про те, як в юності пережила аборт.

У колонці для видання Washington Post 51-річна знаменитість написала, що в 15 років вона почала свою акторську кар'єру і жила далеко від сім'ї. Тоді у дівчини були стосунки з чоловіком, який був набагато старший за неї.

"Я жила з однією валізою в Європі, далеко від своєї сім'ї, і збиралася почати працювати. Я щосили намагалася зрозуміти, що мені робити. Я хотіла залишити дитину, але як? Я подзвонила додому. Моя мама тяжко хворіла в лікарні. Мій батько підійшов до її ліжка, щоб обговорити мої варіанти. Ми ніколи раніше не говорили про секс, це було вперше і це було жахливо для всіх нас", - поділилася знаменитість.

Батьки поцікавилися у уми, які у неї були стосунки з батьком дитини. Актриса розповіла, що разом вони не будуть. Щоби не стати матір'ю-одиначкою без коштів і житла, було ухвалено рішення робити аборт.

Процедуру актриса пройшла в одній з клінік німецького Кельна.

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"Було дуже боляче, але я не скаржилася. Мені було так соромно, що я відчула, що заслужила цей біль", — написала Турман.

За словами актриси, аборт, який вона зробила в підлітковому віці, був найважчим рішенням в житті та її "найтемнішим секретом".

"Він заподіяв мені біль тоді та змушує мене сумувати зараз, але це був шлях до життя, повного любові та радості, що мені дісталося", — зізналася зірка Голлівуду.

Колонка Уми Турман була опублікована у виданні Washington Post у зв'язку зі схваленою Верховним судом США забороною на переривання вагітності після шести тижнів в Техасі.

Нагадаємо, раніше Симона Юнусова, мати російського реп-виконавця і продюсера Тіматі (Тимура Юнусова) вкрай відверто розповіла про те, як в юні роки пройшла через аборт з волі батьків.