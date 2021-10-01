Вкрали сумочку і мобільний: Шакіру пограбували два диких кабана

Шакіру пограбували в парку Барселони / Reuters

Відома колумбійська поп-співачка Шакіра стала жертвою пограбування. В одному з парків іспанської Барселони на артистку напали два кабана та вкрали сумочку, в якій був мобільний телефон.

Інцидент стався, коли Шакіра гуляла в парку зі своїм восьмирічним сином Міланом, пише видання Daily Star.

За словами зірки, дикі тварини кинули сумку в лісі, тому співачці вдалося розшукати і повернути її.

Ані сама співачка, ані її син не постраждали внаслідок інциденту, але вони досі шоковані.

В Instagram Шакіра показала фото, на якому видно її брудну сумку.

"Подивіться, як два кабани, які напали на мене в парку, зіпсували мою сумку. Вони напали на мене, забрали мою сумку в ліс з моїм мобільним телефоном. У підсумку вони кинули її, і я виявила аксесуар в лісі", – написала співачка.

instagram.com/shakira

Як повідомляв Главред, минулого року в ТРЦ Ocean Plaza в Києві обікрали відому співачку Камалію. У жінки вкрали мобільний телефон.