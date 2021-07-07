Українські ЛГБТ зірки, які розкрили свою орієнтацію і гендер

Українські зірки ЛГБТ, які розкрили орієнтацію і гендер / Pixabay

В українському шоу-бізнесі зірки роками приховують свою орієнтацію, щоб не втратити імідж і шанувальників. На Заході ці питання не стоять так гостро, і багато популярних актори і актриси, моделі і виконавці розкрили свої гендери і орієнтацію.

В Україні цей процес тільки недавно почався, і поки що ще всі сприймають це занадто гостро.

На фестивалі Atlas Weekend 2021 представник України на Євробаченні Melovin здійснив квір-камінг-аут. Він зізнався, що бісексуал, і йому подобаються і дівчата і хлопці. Зробив він це за допомогою спекотного поцілунку з учасницею Топ-моделі по-українськи Марго і чоловіка-моделі в кінці своєї останньої пісні.

Melovin / скріншот

Які українські зірки ЛГБТ оголосили про свою орієнтацію.читайте такожMelovin шукав чоловіка для камінг-ауту задовго до концерту - скандал з М1 набирає обертів

Однією з перших, хто в Україні відкрито заявив про свою орієнтацію була учасниця популярного вокального шоу Голос країни 6 Агата Вільчик, що стала першою відкритою представницею ЛГБТ-спільноти на цьому проекті.

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Вона була в команді Тіни Кароль, і незадовго до фіналу вона розкрила свою орінетацію. Вона визнала себе лесбіянкою.

Агата Вільчик / facebook.com/agatavilchyk.official -Anna Pavlova

Травесті діва Урсула-Артем Семенов гастролював за кордоном, але з 2016 року оперний виконавець уже твердо позиціонує себе як жінку.

У 2020 році він приходив на шоу Голос країни, де розповів, що зайнявся фермерством. 35-річний криворіжець взяв участь у шоу в команді Тіні Кароль.читайте також"Батько від мене відмовився": трансгендерна учасниця топ-моделі про трагедію в сім'ї

Артем Семенов / instagram.com/artemsemenov_official/

Співак Борис Апрель довго мучився через самовизначення. Довго в Мережі обговорювали його зовнішність і поведінку, поки він не поїхав в США. Там артист пройшов гормональну терапію, відповідні опреації і процедури, змінив стать у 2014 році, і став представником ЛГБТ. Спочатку це була Ейпріл. Ейпріл знайшла собі хлопця, і якийсь час жила в США. Потім, коли перетворення закінчилося, колишній Борис Апрель став Зіанджею, і він взяв участь у шоу Голос країни на запрошення його продюсера Володимира Завадюка. Зіанджа - трансгендерна жінка.

Зианджа / Instagram

Модель Маргарита Верховцева, яка брала участь у модельному реаліті Топ-модель по-українськи, зробила камінг аут на шоу. Вона цікавиться дівчатами, і расскзала, що вона повствовала про це ще в 10 років з початком пуберантного періоду.

"Юді навколо завжди мене приймали, ніхто ніколи не засуджував, я вважаю, що мені шалено пощастило. Ні, я не проти чоловіків :). Напевно, більше дотримуюся думки, що просто люблю людей. Заперечувати те, що мені коли-небудь може сподобається чоловік, я не буду. Але на даний момент і враховуючи весь мій минулий досвід, мені подобалися тільки дівчата", - каже вона. На момент шоу у неї була дівчина.

Марго взяла участь в камінг-ауті Меловіна - разом з моделлю Владиславом. Це був і його камінг-аут.

Марго Верховцева / instagram.com/v.margo.v

30-річна модель Карина Мінаєва, яка брала участь в шоу Супермодель по-українськи була хлопцем, але потім зробила операцію зі зміни статі. Вона трансгердерна жінка і продовжує займатися блогерством і моделлінгом.

Карина Мінаєва / instagram.com/karina_minaevaa/

Модель і блогер Софі Берідзе родом з Грузії брала участь у шоу Топ-модель по-українськи двічі. Вона трансгердерна жінка, але з оперцій проводила тільки збільшення грудей і пластику обличчя, ключиць і ребер. Зміну статі до кінця вона поки що не зробила.

Після шоу на час карантину вона повернулася в Тбілісі, але в Instagram у неї місто вказано - Київ.

Софі Берідзе / instagram.com/sofiberidze/

Серед не артистів, одним з перших камінг-аут зробив журналіст і продюсер Анатолій Єрма, який 12 років прожив у шлюбі з дружиною, а потім розлучився і став жити з чоловіком.

Журналіст Костянтин Гнатенко також зізнався, що він представник ЛГБТ - він гей.

Крім того, серед користувачів Мережі ходять непідтверджені чутки про зірок, які не здійснювали камінг аут. До ЛГБТ-спільноти приписують багато популярних виконавців і виконавиць, але ніяких доказів цьому немає.

Серед українських зірок, які тепло ставляться до ЛГБТ-спільноти - Оля Полякова, Злата Огневич, раніше група НеАнгели, які навіть зняли кліп "I need your Love" з Даною Інтернешнл - трансгендерною жінкою з Ізраїлю в 2008 році.

У 2018 році Ірина Білик сказала, що не може не підтримувати своїх друзів, адже в компанії Білик дуже багато людей з гомосексуальною орієнтацією.

Володимир Дантес підтримує своїх знайомих представників ЛГБТ-спільноти.