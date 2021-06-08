Українська музикантка розкрила таємниці вірусного відео з котом Alugalug Cat

The Kiffness-Alugalug Cat / кадр з кліпу

Пісня The Kiffness Alugalug Cat набрала популярність, і після прем'єри 28 травня, музиканти з усього світу зібралися і записали кавер на пісню зі своїми інструментами.

Як розповіла українка Олена Андросова, яка грає на лоу вістлі, вона вирішила взяти участь у цьому "челленджі" теж. Дівчина вийшла на зв'язок зі студією Твій день, і розповіла про свій інструмент,

"Це інструмент, характерний для кельтської музики. Хоча, як мені відомо, такі інструменти з шістьма отворами використовувалися і для української народної музики ", - пояснила вона.

Дівчина додала, що оригінальна пісня зачепила багатьох музикантів, і вони вирішили зібратися, щоб записати спільний трек.

"З котами я в прекрасних стосунках, тому трек не міг мене не зачепити. Захотілося спробувати йому підіграти", - розповіла музикантка.читайте такожЗірки Кварталу вразили виконанням Гімну України на футбольному матчі Кіпр-Україна

Також вона розповіла, що і її кішка іноді реагує на музикування господині - іноді "підспівує", а іноді засинає і мурчить - це дівчина сприймає як похвалу своєму виконанню.

Нагадаємо, Kiffness - це не гурт, а кіт Кіффнесс породи Алугалуг.

Музикант Девід Скотт з Південної Африки записав тему на нявкання свого улюбленця разом з музикантами з п'яти країн світу - України, Бразилії, Чехії, Росії та США.

Кожен учасник "гурту" додавав свою інструментальну партію, і таким чином вони створили повноцінну композицію.

Роботу музиканти назвали міжнародним Симфонічним мешапом.

Подивитися відеокліп на пісню можна на Youtube, а в Instagram з'явився варіант з живими музикантами.

Нагадаємо, що повні випуски шоу Твій день з українськими знаменитостями на 1+1 можна дивитися онлайн на сайті 1plus1 video.